Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду у сесійній залі парламенту повідомив, що отримати виплати за вакцинацію зможуть 8 млн українських громадян.

– Ми очікуємо, що 8 млн громадян звернуться по виплати в 1 тис. грн цього року. Усі будуть забезпечені цими коштами. Як і обіцяно, програма повною мірою запрацює з 19 грудня у застосунку або на порталі Дія, — зазначив очільник уряду.

Згодом Кабмін має затвердити порядок використання цих коштів.

Гроші будуть виплачувати в межах програми президента Володимира Зеленського єПідтримка. Вакциновані українці через портал або застосунок Дія матимуть змогу отримати 1 тис. грн на певний перелік послуг.

Напередодні повідомлялося, що Кабінет міністрів планує збільшити до 8 млрд грн суму, яку спрямують із державного бюджету на 2021 рік на виплати 1 тис. грн за Covid-вакцинацію.

15 листопада президент Володимир Зеленський оголосив, що за вакцинацію проти коронавірусу обома дозами українці отримають по 1 тис. грн. Ці кошти можна буде використати на абонемент у спортзал або фітнес-клуб, щоб відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або ж виставковий центр.

Під дію цієї програми потраплять усі, хто отримав два щеплення проти коронавірусу як до, так і після 19 грудня 2021 року – дня старту виплат. До програми виплат хочуть додати й авіаквитки.

Уряд назвав програму з видачі 1 тис. грн за вакцинацію єПідтримка, а також розширив її використання на купівлю книг.