Кабинет министров планирует увеличить до 8 млрд грн сумму, которую направят из государственного бюджета на 2021 год на выплаты тысячи гривен за Covid-вакцинацию.

Об этом сообщил сегодня на заседании правительства премьер Денис Шмыгаль.

Как известно, на этот год на выплаты было запланировано 3 млрд грн. По словам Шмыгаля, Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит вопрос об увеличении финансирования.

– Правительство продолжает внедрение программы по выплате 1 тыс. грн для всех вакцинированных граждан… Поскольку ожидаем увеличения обращений, то принято решение увеличить сумму, которая будет направлена на выплаты вакцинированным украинцам уже в этом году, до 8 млрд грн. В ближайшее время Верховная Рада должна рассмотреть этот вопрос, — подчеркнул глава Кабмина.

Он уточнил, что на старте этой программы, которую инициировал президент Владимир Зеленский, получение средств за вакцинацию будет происходить через приложение Дія.

Практическую помощь гражданам будут оказывать около 100 офлайн-пунктов поддержки Дія.

Цель президентской программы – как стимулирование вакцинации от коронавируса, так и поддержка бизнеса, пострадавшего во время пандемии.

15 ноября президент Владимир Зеленский объявил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по 1 тыс. грн. Эти средства можно будет использовать на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, чтобы посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр.

Под действие этой программы попадут все, кто получил две прививки от коронавируса как до, так и после 19 декабря 2021 года – дня старта выплат.

В программу выплат 1 тыс. грн за вакцинацию от коронавируса хотят добавить и авиабилеты.

Сегодня стало известно, что правительство назвало программу по выдаче тысячи гривен за вакцинацию єПідтримка, а также расширило ее использование на покупку книг.