Благодаря проведению переписи населения в 2023 году Украина успеет попасть в десятилетний раунд ООН.

Об этом в эксклюзивном комментарии журналисту Фактов ICTV сообщила директор института демографии и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины Элла Либанова.

Успеть к этому времени особенно важно, потому что перепись населения нужно проводить ориентировочно в один и тот же период.

– Нельзя сравнивать данные 2000 года с данными 2020 года. Именно поэтому ООН формирует так называемые раунды. Были раунды 2000-х, 2010-х годов. Теперь раунд 2020-х годов, который начался в 2015 году и завершится в 2024 году, – объясняет Элла Либанова.

Украина успешно провела первую и пока единственную перепись населения в 2001 году, то есть в раунде 2000-х годов.

В раунде 2010-х годов среди европейских стран пропустили перепись только Украина и Северная Македония.

Директор Института демографии и социальных исследований отмечает: проведение переписи населения обуславливается как внутренними обстоятельствами, так и внешними обязательствами Украины.

– Внутренние обстоятельства на самом деле очень просты – нельзя управлять страной, если не знаешь, сколько людей и где живет, а также кем они являются, – отмечает Элла Либанова.

Что же касается внешних обстоятельств, то мировое сообщество стремится получить информацию, чтобы понимать, сколько людей живет на земном шаре, Европе, Азии или каком-то регионе.

По мнению директора института демографии и социальных исследований, благодаря принятому решению Кабмина и финансированию на подготовку переписи, есть все основания для оптимистического прогноза относительно проведения переписи.

Программа переписи населения, принятая 8 декабря президиумом НАН Украины и коллегией Государственной службы статистики, по словам Эллы Либановой, полностью соответствует общим мировым стандартам.

Документ содержит более 50 вопросов. Согласно проекту программы, будут собирать информацию об основных демографических характеристиках (возраст, пол, место рождения и тому подобное), этническом происхождении, языковых признаках и гражданстве (в переписных листах предусмотрено несколько вопросов о языке – Ред.), образовании, источниках средств существования, занятости, миграционной активности, определении статуса инвалидности, жилищных условиях.

В государственном бюджете на 2022 год, который 2 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом, на подготовку к проведению Всеукраинской переписи населения предусмотрено 416 млн грн.

В Институте демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины предполагают, что сама перепись населения, старт которой запланирован на февраль 2023 года, может стоить государству не менее 6 млрд грн.