Завдяки проведенню перепису населення в 2023 році Україна встигне потрапити до десятирічного раунду ООН.

Про це в ексклюзивному коментарі журналісту Фактів ICTV повідомила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

Встигнути до цього часу особливо важливо, тому що переписи населення потрібно проводити орієнтовно в один і той самий період.

– Не можна порівнювати дані 2000 року з даними 2020 року. Саме тому ООН формує так звані раунди. Були раунди 2000-х, 2010-х років. Тепер раунд 2020-х років, який почався в 2015 році й завершиться в 2024 році, – пояснює Елла Лібанова.

Україна успішно провела перший і поки що єдиний перепис населення в 2001 році, тобто в раунді 2000-х років.

У раунді 2010-х років серед європейських країн пропустили перепис лише Україна та Північна Македонія.

Директорка Інституту демографії та соціальних досліджень наголошує: проведення перепису населення обумовлюється як внутрішніми обставинами, так і зовнішніми зобов’язаннями України.

– Внутрішні обставини насправді дуже прості – не можна керувати країною, якщо не знаєш, скільки людей і де живе, а також ким вони є, – зазначає Елла Лібанова.

Що ж до зовнішніх обставин, то світова спільнота прагне отримати інформацію, щоб розуміти, скільки людей живе на земній кулі, в Європі, Азії чи якомусь регіоні.

На переконання директорки Інституту демографії та соцдосліджень, завдяки ухваленому рішенню Кабміну та фінансуванню на підготовку перепису є всі підстави для оптимістичного прогнозу щодо проведення перепису.

Програма перепису населення, схвалена 8 грудня президією НАН України та колегією Державної служби статистики, за словами Елли Лібанової, повністю відповідає загальним світовим стандартам.

Документ містить понад 50 запитань. Згідно з проектом програми, збиратимуть інформацію про основні демографічні характеристики (вік, стать, місце народження тощо), етнічне походження, мовні ознаки та громадянство (у переписному листі передбачено кілька запитань про мову. – Ред.), освіту, джерела засобів існування, зайнятість, міграційну активність, визначення статусу інвалідності, житлові умови.

У державному бюджеті на 2022 рік, який 2 грудня Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому, на підготовку до проведення Всеукраїнського перепису населення передбачено 416 млн грн.

В Інституті демографії та соціальних досліджень імені М. В. Птухи НАН України припускають, що сам перепис населення, старт якого заплановано на лютий 2023 року, може коштувати державі щонайменше 6 млрд грн.