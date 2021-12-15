Протягом опалювального сезону 2021-2022 років тарифи на газ, тепло та гарячу воду в Україну не підвищуватимуться.

Про це заявив сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

– Осінньо-зимовий період проходить стабільно, енергоресурсів у нас достатньо, а тарифи для населення зростати не будуть, – зазначив очільник уряду.

Шмигаль, зокрема, запевнив, що тарифи на газ для українців залишатимуться стабільними.

– Ми бачимо, що ціни на газ в Європі знову сягають майже 1,5 тис. доларів. Проте механізм непідвищення тарифів, напрацьований спільно з місцевою владою, дозволяє захистити українських споживачів від аномальних цін на газ, які зараз знаходяться на піках в ЄС через гібридні дії Росії, – наголосив він.

Шмигаль також нагадав про існування тарифного меморандуму, який наприкінці вересня підписали Кабмін, Нафтогаз і місцева влада. Згідно з цим документом, мери міст взяли на зобов’язання стримувати тарифи на тепло і гарячу воду для населення в цьому опалювальному сезоні.

Водночас уряд пообіцяв виділити субвенцію з державного бюджету України місцевим бюджетам. На сьогоднішньому засіданні було затверджено порядок та умови її надання. Кошти підуть на погашення різниці в тарифах на тепло.

Загалом місцеві бюджети отримають із держбюджету на 2021 рік 26,9 млрд грн, щоб покрити різницю в тарифах, а також заборгованість перед компанією Нафтогаз України.

Варто зазначити, що з 1 жовтня 2021 року тарифи на електроенергію для українців розраховують за новими правилами. Зокрема, для домогосподарств, які використали за місяць до 250 кВт/год, вартість електроенергії становить 1,44 грн за 1 кВт/год. Ті ж українці, які споживають понад 250 кВт/год на місяць, повинні заплатити 1,68 грн за 1 кВт/год.

Раніше Денис Шмигаль запевняв, що в Україні не плануються відключення газу та електроенергії під час опалювального сезону 2021-2022 років.