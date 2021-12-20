У найближчій перспективі українці зможуть отримувати 1 тис. грн за Covid-вакцинацію не лише через застосунок Дія.

Про це розповів сьогодні на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма.

Він запевнив, що кожен громадянин України, який пройшов повний курс вакцинації проти коронавірусу, зможе отримати Covid-тисячу, незалежно від того, чи він живе у великому місті або ж у селі.

Зараз Covid-тисячу українці можуть отримати на віртуальну картку.

Проте, за словами Шурми, банки почнуть видавати і звичайні платіжні пластикові картки для цих виплат. Про такі наміри вже оголосив Monobank. Заступник голови ОПУ переконаний, що долучаться й інші банки.

– Ми очікуємо, що практично всі банки будуть емітувати й пластикові картки. Першим про це заявив Monobank. Але я впевнений, що десятки інших банків теж будуть емітувати пластикові картки, – зазначив Шурма.

Він уточнив, що для громадян, які, наприклад, не мають смартфонів, додатку Дія, цифрових додатків банків чи пластикових карток, передбачать альтернативний спосіб отримання Covid-тисячі.

Йдеться про “традиційні способи” отримання коштів, які запустять з другого кварталу або ж з другого півріччя 2022 року.

– Навіть для тих, хто не зможе отримати пластикові картки, думаю, що ближче до кінця наступного року будуть передбачені абсолютно традиційні способи отримання цієї допомоги… В другому півріччі, можливо, навіть у другому кварталі (2022 року, – Ред.) буде запропонований механізм отримання цих коштів, – наголосив Шурма.