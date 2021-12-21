Витрати українців у третьому кварталі 2021 року зросли на 9% порівняно з відповідним кварталом минулого року. Найбільше коштів громадяни витрачали на продукти харчування, комунальні послуги та проїзд у транспорті.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
Так, Держстат оприлюднив інформацію про кінцеві споживчі витрати домашніх господарств в Україні в третьому кварталі.
Загальні витрати українців склали 957,48 млрд грн. Це на 9% більше, ніж у третьому кварталі 2020 року (тоді було 790,14 млрд грн).
Найбільша частка витрат за квартал припала на продукти харчування та безалкогольні напої (392,42 млрд грн, або ж 41%).
Витрати домашніх господарств на оплату за житло та комунальні послуги склали 12,2%, або ж 116,6 млрд грн. Йдеться про статтю видатків: Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива.
На третьому місці за обсягом видатків – транспорт (9,4% або ж 89,996 млрд грн).
Крім того, в третьому кварталі українці витрачали кошти на:
• алкогольні напої та тютюнові вироби (7,7%);
• охорону здоров’я (6,1%);
• одяг і взуття (5,1%);
• різні товари та послуги (4,1%);
• предмети домашнього вжитку та побутову техніку (3,8%);
• відпочинок та культуру (3,8%);
• ресторани та готелі (2,8%);
• зв’язок (2,7%);
• освіту (1,3%).
Раніше в Держстаті повідомляли, що, порівняно з 2020 роком, в Україні подорожчали всі продукти тваринного походження, алкоголь та бензин. Чи не єдиним продуктом, який здешевшав, стали яблука. Також подешевшала картопля.
Як відомо, в Національному банку України прогнозують інфляцію на рівні близько 10% на кінець 2021 року.
У листопаді споживча інфляція в Україні (зростання цін на товари та послуги) трохи сповільнилась і склала 10,3%. У жовтні цей показник становив 10,9%.