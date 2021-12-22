Программу єПідтримка, в рамках которой украинцы получают 1 тыс. грн за Covid-вакцинацию, пока не планируют распространять на вакцинированных детей.

Об этом сообщила сегодня на брифинге первый вице-премьер – министр экономики Украины Юлия Свириденко. Таким образом она ответила на вопрос, рассматривается ли возможность начисления средств также за вакцинацию от коронавируса детей от 12 лет.

Свириденко отметила, что программа єПідтримка ориентирована на полностью вакцинированных украинцев в возрасте от 18 лет.

– Мы перед стартом программы имели большую внутреннюю дискуссию и обсуждали нашу целевую аудиторию: и с точки зрения бизнеса, который мы должны поддержать, и с точки зрения того, кто имеет право тратить. Конечно, наша основная целевая аудитория – это люди от 18 лет. Мы искали возможности поддержки для людей старше 60 лет. А потому этот этап программы будет точно сфокусирован на людях от 18 лет, — подчеркнула министр.

Свириденко уточнила, что задачей этой программы является как поддержка бизнеса, наиболее пострадавшего во время пандемии коронавируса, так и стимулирование граждан к вакцинации.

В то же время она отметила, что Covid-вакцинированные взрослые граждане, получающие 1 тыс. грн по программе, могут потратить эти средства на своих детей.

– В рамках этой программы (єПідтримка, — Ред.) стимулирование к вакцинации детей пока не обсуждается – добавила Свириденко.

Как известно, осенью этого года в Украине разрешили вакцинировать от коронавируса детей в возрасте от 12 лет. Для них используют только одну вакцину: Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

С 19 декабря в Украине полноценно стартовала программа єПідтримка, в рамках которой полностью вакцинированным от коронавируса украинцам в возрасте от 12 лет выплачивают 1 тыс. грн.

По состоянию на 22 декабря для участия в программе подали заявки уже 4,5 млн украинцев. А получили Covid-тысячу более 2,3 млн граждан.

Использовать эти средства можно в течение четырех месяцев.