Програму єПідтримка, в рамках якої українці отримують 1 тис. грн за Covid-вакцинацію, поки не планують поширювати на вакцинованих дітей.

Про це поінформувала сьогодні на брифінгу перший віце-прем’єр – міністр економіки України Юлія Свириденко. Таким чином вона відповіла на запитання, чи розглядається можливість нарахування коштів також за вакцинацію проти коронавірусу дітей від 12 років.

Свириденко зазначила, що програма єПідтримка орієнтована на повністю вакцинованих українців віком від 18 років.

– Ми перед стартом програми мали велику внутрішню дискусію та обговорювали нашу цільову аудиторію: і з точки зору бізнесу, який ми повинні підтримати, і з точки зору того, хто має право витрачати. Звичайно, що наша основна цільова аудиторія – це люди від 18 років. Ми шукали можливості підтримки для людей віком від 60 років. А тому цей етап програми буде точно сфокусований на людях від 18 років, – наголосила міністр.

Свириденко уточнила, що завданням цієї програми є як підтримка бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії коронавірусу, так і стимулювання громадян до вакцинації.

Водночас вона зазначила, що Covid-вакциновані дорослі громадяни, які отримують 1 тис. грн за програмою, можуть витратити ці кошти на своїх дітей.

– У рамках цієї програми (єПідтримка, – Ред.) стимулювання до вакцинації дітей поки не обговорюється – додала Свириденко.

Як відомо, восени цього року в Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років. Для них використовують лише одну вакцину: Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

З 19 грудня в Україні повноцінно стартувала програма єПідтримка, у рамках якої повністю вакцинованим проти коронавірусу українцям віком від 12 років виплачують 1 тис. грн.

Станом на 22 грудня для участі в програмі подали заявки вже 4,5 млн українців. А отримали Covid-тисячу понад 2,3 млн громадян.

Використати ці кошти можна протягом чотирьох місяців.