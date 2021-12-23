В Украине планируют создать единую информационно-аналитическую систему по предоставлению жилищно-коммунальных услуг гражданам.

Об этом проинформировал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас в Украине нет единого инструмента, где граждане могли бы сразу получить все жилищно-коммунальные услуги. Поэтому его решено создать.

Новая система называется Пространство жилищно-коммунальных услуг. Как отметил Шмыгаль, в ней граждане смогут получить сразу все услуги ЖКХ, а также оплатить коммуналку.

– Будет упорядочена работа всех поставщиков коммунальных услуг. Будет возможность прозрачного управления жилым фондом. Также будет возможность онлайн-заказа и оплаты коммунальных услуг, — подчеркнул глава правительства.

Кроме того, благодаря новой системе граждане смогут сообщать о нарушениях в сфере благоустройства.

На сегодняшнем заседании Кабмин создал межведомственную рабочую группу, которая будет заниматься запуском системы.

Недавно глава правительства Денис Шмыгаль заверил, что тарифы и цены на энергоносители зафиксированы в нашем государстве на весь отопительный сезон 2021-2022 годов.

Однако на днях заместитель руководителя Офиса президента Украины Ростислав Шурма сообщил, что некоторые коммунальные тарифы могут вырасти в пределах инфляционных ожиданий ( на уровне 10-11%).