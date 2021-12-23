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В Україні з’явиться єдина система для отримання та оплати комунальних послуг

Юлія Соколова редакторка стрічки
комуналка

В Україні планують створити єдину інформаційно-аналітичну систему з надання житлово-комунальних послуг громадянам.

Про це поінформував сьогодні під час засідання Кабінету міністрів прем’єр Денис Шмигаль.

За його словами, наразі в Україні немає єдиного інструмента, де громадяни могли б одразу отримати всі житлово-комунальні послуги. А тому його вирішено створити.

Нова система має назву Простір житлово-комунальних послуг. Як зазначив Шмигаль, у ній громадяни зможуть отримати одразу всі послуги ЖКГ, а також оплатити комуналку.

– Буде впорядкована між собою робота всіх постачальників комунальних послуг. Буде можливість прозорого управління житловим фондом. Також буде можливість онлайн-замовлення та оплати комунальних послуг, – наголосив очільник уряду.

Крім того, завдяки новій системі громадяни зможуть повідомляти про порушення в сфері благоустрою.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін створив міжвідомчу робочу групу, яка й займатиметься запуском системи.

Нещодавно голова уряду Денис Шмигаль запевнив, що тарифи і ціни на енергоносії зафіксовані в нашій державі на весь опалювальний сезон 2021-2022 років.

Проте днями заступник керівника Офісу президента України Ростислав Шурма повідомив, що деякі комунальні тарифи таки можуть зрости в межах інфляційних очікувань ( на рівні 10-11%).

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Джерело: Урядовий портал

Фото: Dreamstime

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