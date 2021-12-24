Зимние каникулы в украинских школах начнутся уже завтра, 25 декабря, и закончатся спустя две недели, 9 января.

Таким образом отдых учащихся охватит новогодне-рождественские праздники – Рождество 25 декабря и 7 января, а также Новый год 1 января.

Установить зимние каникулы с 25 декабря 2021 года до 9 января 2022 года школам рекомендовало Министерство образования и науки Украины.

Однако существовала угроза, что даты могут сместиться из-за эпидемиологической ситуации. Так, только столица находилась в красной зоне карантина более пяти недель – с 1 ноября до 7 декабря.

Однако уже 22 ноября власти столицы успокоили учеников, родителей и учителей, что оснований для смещения зимних каникул нет.

Начнется обучение уже в понедельник, 10 января, и продлится до 28 марта. После недельной передышки весной учиться школьники предварительно должны до 1 июня 2022 года.

В целом продолжительность каникул в течение года, без учета летнего отдыха должна составлять не менее 30 дней.