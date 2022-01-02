Зимові канікули в українських школах почнуться вже завтра, 25 грудня, і закінчаться за два тижні, 9 січня.

Таким чином відпочинок учнів охопить новорічно-різдвяні свята – Різдво 25 грудня та 7 січня, а також Новий рік 1 січня.

Встановити зимові канікули із 25 грудня 2021 року до 9 січня 2022 року школам рекомендувало Міністерство освіти та науки України.

Однак існувала загроза, що дати можуть зміститися через епідеміологічну ситуацію. Так, лише столиця перебувала в червоній зоні карантину понад п’ять тижнів – із 1 листопада до 7 грудня.

Проте вже 22 листопада влада столиці заспокоїла учнів, батьків та вчителів, що підстав для зміщення зимових канікул немає.

Розпочнеться навчання вже в понеділок, 10 січня, й триватиме до 28 березня. Після тижневого перепочинку навесні навчатися школярі попередньо мають до 1 червня 2022 року.

Загалом тривалість канікул протягом року, без урахування літнього відпочинку, має становити не менше 30 днів.