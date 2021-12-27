На сайті Офісу президента зареєстрували електронну петицію про скасування наказу Міністерства оборони щодо військового обліку для жінок. Всього за кілька днів вона набрала необхідні 25 тис. голосів, і тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Петиція була оприлюднена на сайті 23 грудня. Її автором вказана Яна Рашевченко.

Ключова вимога петиції – скасувати наказ Міноборони України № 313. Цим документом був суттєво розширений перелік спеціальностей та професій для жінок, котрим потрібно обов’язково стати на військовий облік.

– Начебто змінився лише перелік, але згідно з ним майже усі жінки нашої держави повинні бути військовозобов’язаними. Це неподобство! Жодного суспільного обговорення. Жодних підготовчих заходів. Жодного перехідного періоду та роз’яснень щодо механізму реалізації, – йдеться в тексті петиції.

Станом на вечір понеділка, 27 грудня, петиція зібрала понад 28 000 підписів.

Відповіді президента Володимира Зеленського на петицію поки немає.

Як запевняв головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний, процес військового обліку жінок відбуватиметься поступово, і вже завтра бігти у військкомат не потрібно.

Згідно з наказом Міноборони, українські жінки повинні стати на військовий облік до кінця 2022 року. При цьому нові норми стосуються також вагітних та жінок, у яких є маленькі діти.

А з 2023 року жінок, які не стануть на облік, штрафуватимуть (на суму від 850 до 1 700 грн). Загрожуватимуть штрафи і роботодавцям, які беруть таких жінок на роботу (5 100 – 8 500 грн).