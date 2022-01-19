Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании отложил рассмотрение вопроса об ограничении торговой надбавки на пшеничный хлеб.

Этот вопрос был на повестке дня заседания. Однако министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко предложил перенести его на неделю. Правительство предложение поддержало.

В Кабмине планируют внести изменения в несколько ранее принятых постановлений, касающихся стабилизации цен на социально значимые товары.

В частности, пшеничный хлеб хотят добавить в список продуктов питания и товаров, имеющих важное социальное значение.

Кроме того, пшеничный хлеб планируется добавить в список продуктов питания, для которых действует максимальная торговая надбавка в размере 10% для розничной торговли.

Такие ограничения будут действовать до завершения карантина в Украине. В этот период предельный уровень наценки при розничной продаже пшеничного хлеба и других продуктов из списка не должен будет превышать 10% от оптово-отпускной цены.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления Кабмина, средняя потребительская цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта в течение прошлого года выросла на 23,8% (+6,4 грн), а на пшеничный хлеб из муки первого сорта – на 22,9 %(+4,9 грн).

На рост стоимости хлеба, в частности, влияет цена на природный газ для промышленных потребителей, которая в течение года выросла почти в 6 раз. В структуре цены на хлеб удельный вес стоимости газа в январе 2022 года составил 20% (вырос в 10 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Поэтому и планировалось ограничить наценку, чтобы сдержать дальнейший рост цен на пшеничный хлеб.

На прошлой неделе Кабмин ограничил торговую наценку на девять социально значимых продуктов питания, среди которых гречневая крупа, подсолнечное масло, яйца, молоко, сливочное масло.

Сегодня же планировали добавить в этот список и пшеничный хлеб. Однако решение отложили, а причин переноса не сообщили.

Следует отметить, что на прошлой неделе Кабинет министров ввел ежедневный мониторинг цен на ряд продуктов питания и потребительских товаров. Туда попали продукты, бензин и медикаменты.

А Министерство аграрной политики недавно утвердило перечень производителей социально важных продуктов. Они смогут покупать природный газ по сниженной цене.