Українські військові, що несуть бойову службу на адміністративній межі з окупованим Кримом, провели тактичні навчання із захисту морського узбережжя та ділянок суходолу. Про це повідомили у пресслужбі командування Об’єднаних сил ЗСУ.

Під час навчань залпами з БМ-21 Град виконали завдання щодо придушення та знищення броньованої техніки та живої сили умовного противника.

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Командувач об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що подібні тренування проводяться регулярно, тому військовослужбовці завжди демонструють високий рівень навченості та злагодженості.

Цього разу під час навчань військовослужбовці використовували інформацію, що надавала артилерійська розвідка, яка вивчала місцевість та розкривала цілі для ураження, а також вказівки, отримані від операторів безпілотного літального апарату-розвідника.

– Кожного разу командири ускладнюють задачу, навчаючи особовий склад діяти в умовах раптової зміни обстановки, – підкреслив командувач.

Тактичні навчання реактивної батареї мали на меті злагодження артилерійських підрозділів, вдосконалення польового вишколу особового складу, підвищення практичних навичок командирів в управлінні підрозділами, йдеться у повідомленні командування Об’єднаних сил ЗСУ.

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Раніше у Держдепі США повідомили, що Москва може використати спільні російсько-білоруські військові навчання, які пройдуть на території Білорусі, для вторгнення в Україну з північного напрямку.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ