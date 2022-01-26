З 1 березня 2022 року в Україні відбудеться індексацій пенсій. Відтак, виплати для українців зростуть.

Як поінформували в Міністерстві соціальної політики України, планується підвищити пенсії за віком, військовим, чорнобильцям, громадянам з інвалідністю тощо.

З цією метою Мінсоцполітики підготувало відповідний проєкт постанови.

Так, з 1 березня пенсії українців будуть проіндексовані на 14%. Йдеться про:

• Страхові пенсії (зокрема, пенсії за віком), які були призначені до 2019 року. Сума підвищення виплат становитиме не менше 100 грн. А середній розмір підвищення – близько 500 грн.

• Пенсії військовим (у середньому зростуть на 700 грн).

• Мінімальні пенсійні виплати по інвалідності внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС (у середньому зростуть на 400 грн) та інші пенсії ліквідаторам аварії на ЧАЕС, які мають інвалідність.

Будуть також проіндексовані на 14% щомісячні доплати до пенсій для громадян віком від 75 років. Після проведення індексації ці доплати складуть:

• для українців віком 75-80 років – 456 грн;

• а для громадян віком від 80 років – 570 грн.

Водночас тим українцям, на яких не поширюється індексація пенсій, хочуть встановити доплату в розмірі 135 грн на місяць.

Крім того, з 1 березня хочуть підвищити:

• мінімальну пенсію громадянам з інвалідністю І групи та особам, які мають повний страховий стаж (для чоловіків – 35 років, для жінок – 30 років) – з 2 200 до 2 300 грн;

• мінімальну пенсію непрацюючим українцям без повного страхового стажу – до 2 100 грн (тобто підвищення становитиме 166 грн).

Також пропонується збільшити:

• державну допомогу на дитину в багатодітній сім’ї – з 1 700 грн до 2 100 грн (тобто на 400 грн);

• державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю – з 1 934 грн до 2 100 грн (тобто на 166 грн).

Як відомо, з 1 грудня 2021 року в Україні зріс розмір мінімальної пенсії: з 1 854 грн до 1 934 грн. Це сталося в зв’язку з підвищенням прожиткового мінімуму.

А з 1 січня 2022 року в Україні підвищили пенсійні виплати для сімей загиблих в зоні АТО/ООС та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Загалом же в Міністерстві соцполітики анонсували 12 етапів підвищення пенсій для різних категорій українців у 2022 році.