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Факти / Україна / Суспільство

Пожежа на нафтобазі у Дубно локалізована – голова ОВА

Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Віталій Коваль

Пожежа на нафтобазі у місті Дубно локалізована, на місці працюють рятувальники. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Він записав відеозвернення, в якому зазначив, що хімічний та радіаційний фон в нормі.

– Особисто виїхав на місце події. Пожежа на нафтобазі у місті Дубно локалізована. На місці працює 12 одиниць техніки та 65 рятувальників. Також є хімічна лабораторія ДСНС та лабораторного центру міста Рівне. Хімічний та радіаційний фон в нормі. Цивільному населенню нічого не загрожує, евакуація не потрібна. Ситуація контрольована, – сказав Віталій Коваль.

Нагадаємо, що ракети російських окупантів влучили у нафтобазу в Дубно, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Також 26 березня окупанти завдали ракетного удару в районі Львова, внаслідок чого були поранені п’ять осіб та розпочалась пожежа на інфраструктурному об’єкті, де зберігалось паливо.

Згодом у Львові пролунали інші вибухи, внаслідок яких були також пошкоджені об’єкти інфраструктури. Про жертв не повідомляється.

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