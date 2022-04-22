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Факты / Украина / Общество

Мэр Харькова призывает эвакуироваться из самых опасных районов города

Марта Бондаренко редактор ленты
Харків обстріляний

Жителей Харькова призывают эвакуироваться из самых опасных районов города и мэрия с этим поможет – людей обеспечат всем необходимым.

Об этом идет речь в сообщении Харьковского горсовета.

Так, мэр города Игорь Терехов с просьбой эвакуироваться обратился к жителям Северной Салтовки, Пятихаток и других районов, которые находятся под постоянными обстрелами со стороны российских оккупантов.

– Да, это нелегко, но мы готовы эвакуировать вас. Очень прошу, примите решение сохранить свою жизнь. Мы вывезем вас и поселим в нормальные условия, — заверил городской голова.

По словам Терехова, российские военные продолжают жестоко обстреливать жилые районы города. Так, 21 апреля оккупанты разрушили два рынка. Потому мэр города призвал харьковчан без необходимости не покидать укрытия и станции метрополитена.

Всех, кто решит покинуть свои опасные районы, переселят в более спокойные районы города. Для этого следует написать в Facebook-мессенджер Харьковского городского совета.

Ранее сообщалось, что архитектор Норман Фостер, проектировавший башню Мэри-Экс в Лондоне, банк HSBC в Гонконге, а также построил виадук Мийо во Франции, готов приобщиться к восстановлению Харькова после победы.

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Фото: Depositphotos

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