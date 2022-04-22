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Факти / Україна / Суспільство

Мер Харкова закликає евакуюватися з найнебезпечніших районів міста

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Харків обстріляний

Жителів Харкова закликають евакуюватися з найнебезпечніших районів міста і мерія з цим допоможе – людей забезпечать усім необхідним.

Про це йдеться у повідомленні Харківської міськради.

Так, мер міста Ігор Терехов з проханням евакуюватися звернувся до жителів Північної Салтівки, П’ятихаток та інших районів, які потерпають від постійних обстрілів зі сторони російських окупантів.

– Так, це нелегко, але ми готові евакуювати вас. Дуже прошу, ухваліть рішення зберегти своє життя. Ми вас вивеземо та поселимо у нормальні умови, – запевнив міський голова.

За словами Терехова, російські військові продовжують жорстоко обстрілювати житлові райони міста. Так, 21 квітня окупанти зруйнували два ринки. Тому мер міста закликав харків’ян без необхідності не залишати укриття та станції метрополітену.

Усіх, хто вирішить залишити свої небезпечні райони, переселять до більш спокійних районів міста. Для цього варто написати у Facebook-месенджер Харківської міської ради.

Раніше повідомлялося, що архітектор Норман Фостер, який проєктував вежу Мері-Екс у Лондоні, банк HSBC у Гонконгу, а також побудував віадук Мійо у Франції, готовий долучитися до відновлення Харкова після перемоги.

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Фото: Depositphotos

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