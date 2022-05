Во вторник днем, 3 мая, в Запорожье прибыли украинцы, эвакуированные с металлургического завода Азовсталь, что в Мариуполе (Донецкая область).

По информации корреспондента Фактов ICTV, прибыли как минимум четыре больших автобуса и частные автомобили с людьми. На авто можно заметить следы от вражеских пуль.

Эвакуационная колонна с Азовстали прибыла в Запорожье в сопровождении Международного Красного Креста и сотрудников ООН. Сотни журналистов из многих стран собрались, чтобы зафиксировать этот момент.

Всем эвакуированным людям при необходимости окажут медицинскую и психологическую помощь.

В Запорожье прибыли автобусы с украинцами, эвакуированными с Азовстали / 11 фотографий

На месте встречи мариупольцев находится вице-премьер – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она рассказала журналистам, что с Азовстали удалось эвакуировать 156 мирных людей, среди которых около 20 детей.

В комментарии журналистам министр подчеркнула, что страна-агрессора Россия не хочет выпускать граждан из Мариуполя, потому что хочет, чтобы они были живым щитом для ее войск.

Верещук также проинформировала, что оккупанты сорвали эвакуацию из Токмака и Васильевки Запорожской области. По ее словам, по маршруту Бердянск – Токмак – Дмитровка – Зеленовка – Васильевка стояли сотни людей, которые не смогли сесть в автобусы. Это были, в основном, женщины и дети.

Как объяснила Верещук, была достигнута договоренность, что по маршруту можно будет забрать людей, которые выйдут на точки эвакуации, однако страна-агрессор Россия нарушила взятые на себя обязательства.

В то же время Верещук подчеркнула, что в целом операция по эвакуации людей прошла успешно, и это только ее первый этап.

Она уточнила, что у украинской власти есть план продолжения операции по эвакуации из Мариуполя.

Она уточнила, что российские войска сейчас осуществляют штурм Азовстали, и есть люди, которые не смогли выбраться из-под завалов для эвакуации.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух, в общей сложности были подготовлены 50 автобусов для эвакуации. Но когда стало ясно, что оккупанты не позволят забрать большинство людей из Мариуполя, была достигнута договоренность об эвакуации людей из Бердянска, Токмака, Васильевки.

– Но, к сожалению, противоположная сторона не позволила остановиться ни одному автобусу и забрать людей, – рассказал Старух.

Эвакуацию из Мариуполя прокомментировала и координатор системы ООН в Украине Оснат Лубрани. По ее словам, операция завершилась успешно, а ООН сделает все возможное, чтобы помочь людям, которые до сих пор остаются в ловушке.

I’m relieved to confirm that the safe passage operation from Mariupol has been successful.

The people I travelled with told me heartbreaking stories of the hell they went through.

I’m thinking about the people who remain trapped. We will do all we can to assist them. pic.twitter.com/mEqTTKZKA8

— Osnat Lubrani (@OsnatLubrani) May 3, 2022