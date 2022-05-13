Вооруженные силы Украины оттесняют врага от Харькова к российской границе. Ежедневно Генштаб сообщает об освобожденных населенных пунктах. Территории разминируют, а следователи фиксируют преступления, совершенные российской армией.

К примеру, в селе Степанки Харьковского района враг обстрелял из танка жилой дом, погибли три человека. А в Старом Салтове ограбили базы отдыха и дачи, традиционно воровали даже унитазы. Есть случаи, когда оккупантам помогают свои же.

О судье, которая пошла на сотрудничество с врагом, пилоте РФ, которого вскоре будут судить за то, что сбрасывал бомбы на мирные города, и так называемого губернатора захваченных территорий рассказал в эксклюзивном интервью Фактам ICTV прокурор Харьковской области Александр Фильчаков.





– Александр Васильевич, практически каждый день Украина слышит о новых освобожденных от оккупантов населенных пунктах в Харьковской области. Какие преступления совершались во время оккупации военнослужащими РФ? Какие вас поразили больше всего?

– Военные преступления, которые мы фиксируем, это статья 438 Нарушения законов и обычаев войны. Их субъектами являются военнослужащие российской армии. Каждый день эти цифры меняются, так как военными Российской Федерации каждый день осуществляются обстрелы объектов инфраструктуры, в результате чего гибнут и получают телесные повреждения мирные жители.

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Поэтому каждый день мы регистрируем новые уголовные производства и проводим досудебное расследование. Сейчас у следователей Службы безопасности находится около 950 уголовных производств именно по статье 438. Где-то 250 уголовных производств за государственную измену и коллаборационную деятельность. Субъектами этой категории преступлений являются граждане Украины.

– Давайте сначала о военнослужащих РФ. Какие преступления поразили вас больше всего?

– В поселке Гусаровка были обнаружены сгоревшие три трупа мужчины, женщины и ребенка, они были обнаружены в подвале на территории домовладения, где, согласно свидетельским показаниям, располагался штаб Вооруженных сил Российской Федерации. У нас есть информация, есть свидетельские показания о том, что эти лица, мирные жители, были убиты военнослужащими Российской Федерации, затем они их сожгли.

Что касается второго уголовного производства, это тоже поселок Гусаровка, тоже следователями полиции был проведен осмотр, было установлено два сгоревших трупа – один труп женщины, второй – мужчины. Они были замучены, у мужчины отсутствовала часть руки, а у женщины была ​​черепно-мозговая травма затылка.

Был зафиксирован факт изнасилования, это в поселке Малая Рогань. Он состоялся в середине марта, нами установлена ​​потерпевшая, девушка допрошена. У нас есть свидетели, которые это видели, есть личные приметы этого военного Российской Федерации. Сейчас проводим все возможные мероприятия по установлению личности преступника.

– Что говорят люди, когда вы заходите в освобожденные села?

– Я лично не могу передать, что рассказывают люди, пробывшие два и более месяца под оккупацией, это передать словами невозможно! Сегодня допрашивали местных жителей из населенного пункта Питомник, который был освобожден нашими военными день назад (11 мая 2022, – Ред.). Что рассказали – пока не могу вам сказать.

– Сколько в области предателей среди председателей населенных пунктов, сколько уже объявлено подозрений, кто из предателей и как сотрудничает с оккупантами? Вот, например, председатель Купянска Геннадий Мацегора почти сразу сдал город врагу – известно, как именно он помогает оккупантам сейчас? Где находится председатель Балаклеи Иван Столбовой и в чем его сотрудничество с врагом?

– Что касается этих уголовных производств — это преступления против основ национальной безопасности, самая популярная статья сейчас — 111 Государственная измена. На сегодня следователи Службы безопасности под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры сообщили о подозрении восьми должностным лицам органов местного самоуправления и депутатам местных советов.

Если вас интересует вопрос должностных лиц органов местного самоуправления, то среди них купянский мэр, председатель Южного городского совета, Балаклейской и Старосалтовской территориальных общин. Несколько дней назад я лично сообщил о подозрении главе Старосалтовской территориальной общины Коновалову.

– Его арестовали?

– Да, он задержан и сейчас находится в следственном изоляторе.

– Как он объясняет свои действия, зачем он пошел на сотрудничество с врагом?

– Все, кому подозрение объявляется очно, утверждают, что действовали под давлением автоматов, хотя у нас есть свидетельства жителей этих населенных пунктов, которые говорят о том, что данные лица перешли на сторону врага добровольно.

– А о каком именно сотрудничестве идет речь?

– Они предоставляли Вооруженным силам РФ списки работников правоохранительных органов и участников АТО: фамилии, где они проживают, где проживают их семьи. Проводили работу по организации деятельности временно оккупированных территорий, предоставляли жилье военнослужащим РФ, проводили вместе с ними соответствующие совещания, работу с мирным населением по поводу оккупационных действий РФ.

– А купянскому голове Геннадию Мацегоре объявлено подозрение заочно?

– К сожалению, объявили заочно, потому что он в то время находился на оккупированной территории и, как мне известно, там сейчас и находится.

– Есть ли гарантии, что этот человек понесет наказание? Вдруг после освобождения Купянска он сбежит?

– Мы, органы прокуратуры, нацелены на то, чтобы данное лицо и все подобные лица понесли соответствующее законам Украины наказание. Я лично нацелен на это и мои работники тоже. Но вы спрашиваете, может ли он после окончания боевых действий покинуть территорию Украины — может, будем его искать, объявлять в розыск.

– Где сейчас находится балаклейский председатель Иван Столбовой? Была информация, что он бежал в Россию.

– Это территория временно оккупирована, мобильной связи нет. У меня информация, что он в настоящее время действительно на территории Российской Федерации.

– А кто исполняет обязанности головы в Балаклее? Поставили гауляйтера или Столбовой дистанционно управляет?

– Нет, он и исполняет обязанности.

– По словам местных жителей, в Липцах, которые были сразу же оккупированы, уже в первый день оккупанты из РФ ходили со списками по домам военнослужащих Вооруженных сил Украины, активистов, проводили обыски, похищали людей. Известно, кто помогал оккупантам создавать эти списки и делалось ли это заранее?

– Что касается поселка Липцы Харьковской области, то во время досудебного расследования было объявлено подозрение по статье 111 Государственная измена, лично я подписал это подозрение, депутату Липецкого сельского совета по фамилии Кудиков. Он сейчас так называемый глава администрации Липцев.

– Его назначили оккупаннты или он сам себя назначил?

– Его назначили оккупаннты. Добровольно, с его согласия.

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– А что это за “персонаж” у оккупантов — Виталий Ганчев? Его еще называют “главой временной гражданской администрации освобожденных территорий Харьковской области”. Это этакий “губернатор” самозванный?

– Ганчев – это бывший работник полиции. В конце 2013 года он занимал должность заместителя начальника Дергачевского отдела полиции Харьковской области. Ганчев в то время был привлечен к уголовной ответственности по статье 111 Государственная измена, но затем был обменян на наших военных.

Как мне известно, все это время он находился на территории так называемой ДНР. После 24 февраля, когда российские войска перешли государственную границу Украины, они его привезли в поселок Казачья Лопань. Это ближайший поселок к государственной границе с Российской Федерацией, там к ней почти километр или два. Он все время находился там. Они его назначили “главой администрации” поселка Казачья Лопань.

Сейчас, по результатам досудебного следствия, нами установлено, что он является “главой администрации” всей временно оккупированной территории Харьковской области. Ездит по оккупированной территории – Казачьей Лопани, Липцах, Волчанске, Купянске. Мы видели видео на 9 мая, он был вместе с Мацегорой. Он координирует деятельность назначенных “глав” “администраций” оккупированных территорий. Они подчиняются лично ему. Мы также заочно уведомили его о подозрении в государственной измене.

– Кстати, насчет Волчанска…

– Главе Волчанского райсуда Ирине Уханевой, которая пошла на сотрудничество с оккупантами, объявлено о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины – пПодготовка к государственной измене. Она в начале вооруженного конфликта проводила совещание в суде, убеждала судей, что не нужно сопротивляться, нужно соглашаться с решениями оккупантов, анонсировала, что скоро суд заработает и они будут частью РФ.

Кроме того, у нее есть сообщник – криминальный авторитет по прозвищу “Чиж” (два брата “Чижи”). Чигринов фамилия его. Именно он пропускал Вооруженные силы РФ в Волчанск, они зашли по тропам через лес. Мы ему тоже подозрение объявили заочно.

Они занимались с военными РФ мародерством в Старом Салтове. Там сосновый бор, Печенежское водохранилище, большое количество дачных участков – они их под ноль обчистили: и технику, и транспортные средства, и столовые приборы, унитазы – несколько недель вывозили военными КамАЗами.

– А в самом Волчанске обустроена пыточная на территории завода?

– Действительно, на территории завода есть штаб, там бункер советских времен, в котором есть пленные.

– Что там происходит?

– Мы не можем знать объективно, есть только показания третьих лиц.

– По их словам, сколько там находится людей?

– Очень много!

– Несколько десятков?

– Да.

– На сессии областного совета, которая состоялась онлайн 9 мая, вы сообщили, что открыто уголовное производство по так называемому гауляйтеру Харькова Дмитрию Святашу. Его Кремль вроде бы готовил на должность руководителя города. Подтвердилась ли эта информация в ходе следствия? Если да, то какие действия совершил Святаш, как сотрудничал с врагом, где он сейчас находится?

– По этому уголовному производству нужно дождаться результатов расследования, пока ни одному лицу о подозрении не уведомлено. Мы в настоящее время собираем доказательства относительно причастности данного лица к преступлению, а именно государственной измене. В настоящее время он находится за пределами территории Украины.

– В России?

– Да.

– О Евгении Мураеве как возможном гауляйтере говорила британская разведка еще до полномасштабного вторжения. Подтвердилась ли эта информация и есть ли следствие по нему?

– Что касается этого чиновника, мне неизвестно.

– Сколько подозрений объявлено военнослужащим РФ? Во время той же сессии вы говорили, что скоро будет передано в суд дело по военным РФ, которые били по жилым кварталам Градами. Когда и при каких обстоятельствах задержаны эти военные и как объясняют, зачем били по мирным людям?

– Это наводчик БМ-21 Град и водитель заряжающего БМ-21 Град. Военнослужащие Российской Федерации, которые с самого начала военных действий утром 24 февраля с территории Белгородской области РФ обстреливали объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Дергачевского района Харьковской области.

Им уведомлено о подозрении по части 1 статьи 438, прокурором утвержден обвинительный акт, он для рассмотрения по существу направлен в один из судов Полтавской области. Это уголовное производство имеет продолжение, и в ближайшее время мы узнаем об офицерах российской армии, которые предоставляли им координаты, давали указания на бомбардировку объектов инфраструктуры.

– Они арестованы?

– Да, конечно, они находятся в следственном изоляторе.

– А как скоро будут судить пилота российского истребителя Максима Криштопу, бомбившего Харьков неуправляемыми полутонными бомбами? Как он объясняет свои действия?

– Где-то через неделю после начала боевых действий именно он бомбил Харьков и Изюм. В результате в последнем погибли 8 местных жителей, из них 2 детей.

Во время допроса предоставлял показания, что он военный, выполнял полеты и обстреливал объекты по координатам, которые ему предоставляло его командование. Мы в рамках этого уголовного производства заочно сообщили о подозрении по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса генералу российской армии. Он, к сожалению, уроженец города Чугуев Харьковской области. Обидно это признавать, но так и есть.

– Это Олег Маковецкий?

– Именно он.

– Когда будет передано дело в суд по пилоту Криштопе?

– Сейчас это уголовное производство расследуется главным следователем управления СБУ и процессуальное руководство осуществляется Офисом генпрокурора. Я думаю, в ближайшее время это уголовное производство будет передано в суд.

– Вы говорили, что суд над военнослужащими РФ, обстреливавшими Харьков, будет публичным. Следует ли все суды по военным РФ делать публичными и как это организовать в условиях войны?

– Я считаю, что этот суд должен быть публичным, но есть меры безопасности. Если будет опасно, будем по видеоконференции проводить, если будет более или менее спокойно, то в зале судебного заседания.

Фото: Татьяна Доцяк