Збройні сили України відтісняють ворога від Харкова до російського кордону. Чи не щодня Генштаб повідомляє про звільнені населені пункти.

Території розміновують, а слідчі фіксують злочини, які чинила російська армія. Приміром, в селі Степанки Харківського району ворог обстріляв з танка житловий будинок, загинули троє людей. А в Старому Салтові пограбували бази відпочинку і дачі, традиційно, крали навіть унітази. І є випадки, коли окупантам допомагали свої ж.

Про суддю, яка пішла на співпрацю з ворогом, пілота РФ, якого невдовзі судитимуть за те, що скидав бомби на мирні міста, й так званого губернатора захоплених територій розказав в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV прокурор Харківської області Олександр Фільчаков.

– Олександре Васильовичу, чи не щодня Україна чує про нові звільнені від окупантів населені пункти Харківщини. Які злочини скоювали під час окупації військовослужбовці РФ? Які вас вразили найбільше?

– Військові злочини, які ми фіксуємо, це стаття 438 Порушення законів та звичаїв війни. Їх суб’єктами є військовослужбовці російської армії.

Зараз дивляться

Кожного дня ці цифри змінюються, тому що військовими Російської Федерації щодня здійснюються обстріли об’єктів інфраструктури, внаслідок чого гинуть та отримують тілесні ушкодження мирні мешканці. Тому ми постійно реєструємо нові кримінальні провадження і здійснюємо досудове розслідування.

Зараз у слідчих Служби безпеки перебуває близько 950 кримінальних проваджень саме за статтею 438. Десь 250 кримінальних проваджень за державну зраду і колабораційну діяльність. Суб’єктами цієї категорії злочинів є громадяни України.

– Давайте спершу про військовослужбовців РФ. Які злочини вразили вас найбільше?

– В селищі Гусарівка було виявлено згорілі три трупи чоловіка, жінки та дитини, вони були виявлені в підвалі на території домоволодіння, де, згідно з показами свідків, розташовувався штаб Збройних сил Російської Федерації.

В нас є інформація, є покази свідків про те, що ці особи, мирні мешканці, були вбиті військовослужбовцями Російської Федерації, потім вони їх спалили.

Що стосується другого кримінального провадження, це теж селище Гусарівка, теж слідчими поліції був проведений огляд, було встановлено два згорілих трупи – один труп жінки, другий – чоловіка. Вони були закатовані, у чоловіка не було частини руки, а у жінки – черепно-мозкова травма потилиці.

Був зафіксований факт зґвалтування, це в селищі Мала Рогань. Він відбувся в середині березня, нами встановлена потерпіла, дівчина допитана. У нас є свідки, які це бачили, є особисті прикмети цього військового Російської Федерації. Зараз проводимо всі можливі заходи щодо встановлення особи злочинця.

– Що говорять люди, коли ви заходите у звільнені села?

– Я особисто не можу передати, що розповідають люди, які пробули два і більше місяці під окупацією. Це передати словами неможливо! Сьогодні допитували місцевих мешканців, які вийшли з населеного пункту Питомник, що був звільнений нашими військовими день тому (11 травня 2022, – Ред.) Що розказали – поки не можу вам сказати.

– Скільки в області зрадників серед голів населених пунктів, скільки вже оголошено підозр, хто із зрадників і як співпрацює з окупантами? От, приміром, голова Куп’янська Геннадій Мацегора, який майже одразу здав місто ворогу – чи відомо, як саме він допомагає окупантам зараз? Де перебуває голова Балаклії Іван Столбовий і в чому його співпраця з ворогом?

– Що стосується цих кримінальних проваджень – це злочини проти основ національної безпеки, найпопулярніша стаття зараз – 111 Державна зрада. На сьогодні слідчими Служби безпеки під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру вісьмом посадовим особам органів місцевого самоврядування та депутатам місцевих рад.

Якщо вас цікавить питання посадових осіб органів місцевого самоврядування, то серед них куп’янський мер, голова Південноміської ради, Балаклійської та Старосалтівської територіальних громад. Декілька днів тому я особисто повідомив про підозру голові Старосалтівської територіальної громади Коновалову.

– Його арештували?

– Так, він затриманий і зараз перебуває у слідчому ізоляторі.

– Як він пояснює свої дії, навіщо пішов на співпрацю з ворогом?

– Всі, кому підозра оголошується очно, стверджують, що дії були під тиском автоматів. Хоча в нас є свідчення мешканців цих населених пунктів, які говорять про те, що особи перейшли на бік ворога добровільно.

– А про яку саме співпрацю йдеться?

– Вони надавали Збройним силам РФ списки працівників правоохоронних органів та учасників АТО: прізвища, де вони мешкають, де мешкають їхні сім’ї. Проводили роботу щодо організації діяльності тимчасово окупованих територій, надавали житло військовослужбовцям РФ, проводили разом з ними відповідні наради, роз’яснювальну роботу з мирним населенням з приводу окупаційних дій РФ.

– А куп’янському голові Геннадію Мацегорі оголошено підозру заочно?

– На жаль, оголосили заочно, тому що він на той час перебував на окупованій території і, як мені відомо, нині там і перебуває.

– Чи є гарантії, що ця людина понесе покарання? Раптом після звільнення Куп’янська він втече?

– Ми, органи прокуратури, націлені на те, щоб ця особа і всі інші понесли відповідне до законів України покарання. Я особисто націлений на це і мої працівники. Але ви питаєте, чи може він після закінчення бойових дій покинути територію України – мабуть, може, будемо його шукати, оголошувати у розшук.

– Де зараз перебуває балаклійський голова Іван Столбовий? Бо була інформація, що він втік до Росії?

– Це територія тимчасово окупована, мобільного зв’язку немає. В мене є інформація, що він зараз на території Російської Федерації.

– А хто виконує обов’язки голови в Балаклії? Поставили гауляйтера чи Столбовий дистанційно керує?

– Ні, він і виконує обов’язки.

– За словами місцевих жителів, у Липцях, які були відразу окуповані, вже в перший день військові з РФ ходили зі списками по будинках військовослужбовців ЗСУ, активістів, проводили обшуки, викрадали людей. Відомо, хто допомагав окупантам створювати ці списки і чи робилося це заздалегідь?

– Що стосується селища Липці Харківської області, то під час досудового розслідування було оголошено підозру за статтею 111 Державна зрада депутату Липецької сільської ради за прізвищем Кудіков. Він зараз є так званим головою адміністрації Липців.

– Його призначили окупанти чи він сам себе призначив?

– Його призначили окупанти. Добровільно, за його згодою.

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– А що це за “персонаж” в окупантів – Віталій Ганчев, його ще називають “головою тимчасової цивільної адміністрації звільнених територій Харківської області”. Це такий собі “губернатор” самозваний?

– Ганчев – це колишній працівник поліції. Наприкінці 2013 року він обіймав посаду заступника начальника Дергачівського відділу поліції Харківської області. Ганчев на той час був притягнутий до кримінальної відповідальності за статтею 111 Державна зрада, але потім був обміняний на наших військових. І, як мені відомо, весь цей час перебував на території так званої ДНР.

Після 24 лютого, коли російські війська перейшли державний кордон України, вони його привезли в селище Козача Лопань. Це найближче селище до державного кордону з Російською Федерацією, там до нього майже кілометр чи два. Він весь час перебував там. Вони його призначили “головою адміністрації” Козача Лопань.

Зараз, за результатами досудового слідства, нами встановлено, що він є “головою адміністрації” всієї тимчасово окупованої території Харківської області.

Ми бачили відео на 9 травня, як він був разом з Мацегорою. Ганчев координує діяльність призначених “голів” “адміністрацій” окупованих територій. Вони підпорядковуються особисто йому. Ми також заочно повідомили йому про підозру у державній зраді.

– До речі, щодо Вовчанська…

– Там голові Вовчанського райсуду Ірині Уханьовій, яка пішла на співпрацю з окупантами, оголошено про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України – Готування до державної зради. Вона на початку збройного конфлікту проводила нараду в суді, переконувала суддів, що не потрібно чинити супротив, треба погоджуватися з рішеннями окупантів, анонсувала, що скоро суд запрацює і вони будуть частиною РФ.

Крім того, в неї є спільник – кримінальний авторитет за прізвиськом “Чиж” (два брати “Чижи”). Чигринов прізвище його. Саме він пропускав збройні сили РФ до Вовчанська, вони зайшли через ліс, ми йому теж підозру оголосили заочно.

Вони займались з військовими РФ мародерством в Старому Салтові. Там сосновий бір, Печенізьке водосховище, велика кількість дачних ділянок – вони їх під нуль обчистили: і техніку, і транспортні засоби, і столові прибори, унітази. Декілька тижнів вивозили військовими КамАЗами.

– А у самому Вовчанську облаштована катівня на території заводу?

– Дійсно, на території заводу є штаб, там бункер радянських часів і перебувають полонені.

– Що там відбувається?

– Ми не можемо знати об’єктивно, лише є покази третіх осіб.

– За їхніми словами, скільки там перебуває людей?

– Дуже багато!

– Кілька десятків?

– Так.

– На сесії обласної ради, яка відбулася онлайн 9 травня, ви повідомили, що відкрито кримінальне провадження стосовно так званого гауляйтера Харкова Дмитра Святаша. Його Кремль начебто готував на посаду керівника міста. Чи підтвердилася ця інформація під час слідства? Якщо так, то які саме дії вчинив Святаш, як співпрацював з ворогом, де зараз він перебуває?

– Щодо цього кримінального провадження, треба дочекатись результатів розслідування. Поки жодній особі про підозру не повідомлено. Ми нині збираємо докази стосовно причетності цієї особи до злочину, а саме державної зради. Зараз він за межами території України.

– В Росії?

– Так.

– Стосовно Євгенія Мураєва як можливого гауляйтера говорила британська розвідка ще до повномасштабного вторгнення. Чи підтвердилася ця інформація і чи є слідство стосовно нього?

– Стосовно цього посадовця мені не відомо.

– Скільки підозр оголошено військовослужбовцям РФ? Під час тієї ж сесії ви говорили, що скоро буде передано до суду справу щодо військових РФ, які гатили по житлових кварталах Градами. Коли та за яких обставин затримано цих військових і як вони пояснюють, навіщо стріляли по цивільних?

– Це навідник БМ-21 Град і водій заряджаючого БМ-21 Град. Військовослужбовці Російської Федерації, які з самого початку військових дій, зранку 24 лютого з території Бєлгородської області РФ здійснювали обстріл об’єктів цивільної інфраструктури населених пунктів Дергачівського району Харківської області.

Їм повідомлено про підозру за частиною 1 статтею 438, прокурором затверджено обвинувальний акт, він для розгляду по суті направлений до одного з судів Полтавської області. Це кримінальне провадження має продовження, і найближчим часом ми дізнаємося про офіцерів російської армії, які надавали їм координати, вказівки на бомбардування об’єктів інфраструктури.

– Вони арештовані?

– Так, звичайно, вони перебувають у слідчому ізоляторі.

– А як скоро будуть судити пілота російського винищувача Максима Криштопу, який бомбив Харків некерованими півтонними бомбами? Як він пояснює свої дії?

– Десь через тиждень після початку бойових дій саме він бомбардував Харків та Ізюм. Внаслідок чого в останньому загинуло 8 місцевих мешканців, з них 2 дітей.

Під час допиту надавав показання, що він військовий, виконував польоти і обстрілював об’єкти за координатами, які йому надавало його командування. Ми в рамках цього кримінального провадження заочно повідомили про підозру за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу генералу російської армії. Він, на жаль, було встановлено, є уродженцем міста Чугуїв Харківської області. Прикро це визнавати, але це так і є.

– Це Олег Маковецький?

– Саме він.

– Коли буде передано справу пілота Криштопи до суду?

– Зараз це кримінальне провадження розслідується головним слідчим управління СБУ, а процесуальне керівництво здійснюється Офісом генпрокурора. Я думаю, найближчим часом це кримінальне провадження буде передано до суду.

– Ви говорили, що суд над військовослужбовцями РФ, які обстрілювали Харків, буде публічним. Чи варто всі суди щодо військових РФ робити публічними і як це організувати в умовах війни?

– Я вважаю, що цей суд має бути публічним, але є заходи безпеки. Якщо буде небезпечно, будемо через відеоконференцію проводити, якщо буде більш-менш спокійно, то в залі судового засідання.

Фото: Тетяна Доцяк