Июнь, 03 в 6:57

На сегодняшний день сумма ущерба окружающей среде, причиненного в результате широкомасштабной войны России против Украины, превышает 200 млрд грн.

Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрилец.

По его словам, сбор данных происходит постоянно, и на сегодняшний день сумма убытков уже превысила 200 млрд грн.

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— Мы постоянно собираем информацию. Все те кейсы, которые зафиксированы, ежедневно добавляются в мобильное приложение Экоугроза, к которому может присоединиться каждый. На сегодняшний день эта цифра уже превысила 200 млрд грн, – сказал Руслан Стрилец журналистам во время посещения зоны отчуждения в Чернобыле.

Он отметил, что некоторые убытки окружающей среды вовсе нельзя оценить в деньгах.

— Есть такие экосистемы, которые, пожалуй, не восстановятся никогда или на это потребуется сотни лет. Если речь идет о сгоревшем дереве, которое росло 50-100 лет, или выжженных гектарах ценных территорий. Никакие средства их не восстановят, – заявил министр.

Что касается Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения, то там общая сумма ущерба, нанесенного российской армией за период оккупации, уже достигла 2 млрд грн. Но по мнению министра, об окончательной сумме можно будет говорить после выявления всех повреждений.

Глава Минэкологии и природных ресурсов считает, что Россия должна компенсировать и моральный ущерб работникам ЧАЭС, которых силой удерживали на станции более 30 суток.

Напомним, что Чернобыльская АЭС была оккупирована с первого дня войны и до конца марта. Оккупанты разворовали современную радиационную лабораторию стоимостью 6 млн евро.

Вначале мая в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов заявили, что в Украине из-за войны 900 заповедных территорий находятся в опасности.