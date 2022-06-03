Червень, 03 в 6:57

На сьогодні сума збитків навколишньому середовищу, завданих внаслідок широкомасштабної війни Росії проти України, перевищує 200 млрд грн.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, збір даних відбувається постійно, і сьогодні сума збитків вже перевищила 200 млрд грн.

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– Ми постійно збираємо інформацію. Усі ті кейси, які зафіксовані, щодня додаються до мобільного застосунку Екозагроза, до якого може приєднатися кожен. На сьогодні ця цифра вже перевищила 200 млрд грн, – сказав Руслан Стрілець журналістам під час відвідин зони відчуження у Чорнобилі.

Він зазначив, що деякі збитки навколишнього середовища не можна оцінити в грошах.

– Є такі екосистеми, які, мабуть, не відновляться ніколи або на це знадобляться сотні років. Якщо йдеться про згоріле дерево, яке росло 50-100 років, або випалені гектари цінних територій. Жодні кошти їх не відновлять, – заявив міністр.

Щодо Чорнобильської АЕС та зони відчуження, то там загальна сума збитків, завданих російською армією за період окупації, вже досягла 2 млрд грн. Але, на думку міністра, про остаточну суму можна буде говорити після виявлення всіх пошкоджень.

Глава Мінекології та природних ресурсів вважає, що Росія має компенсувати і моральні збитки працівникам ЧАЕС, яких силою утримували на станції понад 30 діб.

Нагадаємо, що Чорнобильську АЕС було окуповано з першого дня війни і до кінця березня. Окупанти розікрали сучасну радіаційну лабораторію вартістю 6 млн євро.

На початку травня у Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів заявили, що в Україні через війну 900 заповідних територій перебувають у небезпеці.