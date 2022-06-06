Июнь, 06 в 18:29

В честь Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским работникам медиа и членам семей журналистов, которые погибли из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Глава государства поблагодарил всех журналистов, которые на протяжении 103 дней этого вторжения и восьми лет войны РФ против Украины талантливо, человечно и искренне выполняли свою работу как в кадре, так и вне его.

— Не хочется говорить лишних слов и отнимать ваше время. Я думаю, что журналисты лучше всех знают, что такое цена слова и цена времени. Особенно в это сложное время для нашего государства — время войны, — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность журналистам, которые, как и Вооруженные силы и весь украинский народ, защищают наше государство, а также несут правду людям.

Сейчас смотрят

— Несете правду и важную информацию – очень мощные, важные смыслы, которые могут стать для нашего государства большим преимуществом в этой борьбе, в которой мы точно победим, – подчеркнул он.

Зеленский вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 32 работника украинских и иностранных медиа. Он вспомнил имена и обстоятельства всех, кто боролся на информационном фронте за Украину, но погиб от российской агрессии:

Евгений Баль – журналист, писатель, волонтер, умерший 2 апреля в результате пыток российскими военными в Мариуполе;

– журналист, писатель, волонтер, умерший 2 апреля в результате пыток российскими военными в Мариуполе; Оксана Баулина – журналистка российского издания The Insider и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве;

– журналистка российского издания The Insider и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве; Оксана Гайдар – погибла при обстреле российской артиллерией в Броварском районе Киевской области между 11 и 12 марта;

– погибла при обстреле российской артиллерией в Броварском районе Киевской области между 11 и 12 марта; Вера Гирич

Валерия Глодан – выпускница факультета журналистики. Находилась в декретном отпуске. Погибла 23 апреля со своей мамой и 3-месячной дочерью из-за вражеских обстрелов в Одессе;

– выпускница факультета журналистики. Находилась в декретном отпуске. Погибла 23 апреля со своей мамой и 3-месячной дочерью из-за вражеских обстрелов в Одессе; Лилия Гумянова – преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества. Погибла 19 марта в результате российских обстрелов в Мариуполе;

– преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества. Погибла 19 марта в результате российских обстрелов в Мариуполе; Виталий Дерех – журналист из Тернополя. Мобилизированный военнослужащий погиб из-за авиаудара в районе Попасной 28 мая;

– журналист из Тернополя. Мобилизированный военнослужащий погиб из-за авиаудара в районе Попасной 28 мая; Виктор Дедов – оператор телеканала Сигма ТВ. Погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома;

– оператор телеканала Сигма ТВ. Погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома; Виктор Дударь – военный журналист. Погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом;

– военный журналист. Погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом; Сергей Заиковский – публицист, историк, переводчик. Погиб 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом;

– публицист, историк, переводчик. Погиб 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом; Пьер Закржевский – оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии. Погиб 14 марта во время артиллерийских обстрелов российскими войсками в Киевской области;

– оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии. Погиб 14 марта во время артиллерийских обстрелов российскими войсками в Киевской области; Зореслав Замойский – его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля в Буче;

– его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля в Буче; Роман Жук – фотокорреспондент и видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта Chysto.de. Он был солдатом-разведчиком и погиб 26 мая;

– фотокорреспондент и видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта Chysto.de. Он был солдатом-разведчиком и погиб 26 мая; Мантас Кведаравичюс – литовский режиссер и документалист, которого убили в Мариуполе;

– литовский режиссер и документалист, которого убили в Мариуполе; Константин Киц – оператор луцкого канала Аверс, погиб, защищая Украину на фронте;

– оператор луцкого канала Аверс, погиб, защищая Украину на фронте; Денис Котенко – работник пресс-службы Министерства ветеранов, погибший 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом;

– работник пресс-службы Министерства ветеранов, погибший 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом; Александра Кувшинова – украинская журналистка, погибшая 14 марта вместе с Пьером Закржевским в селе Горенка Киевской области;

– украинская журналистка, погибшая 14 марта вместе с Пьером Закржевским в селе Горенка Киевской области; Максим Левин – фоторепортер, военный корреспондент, пропавший 13 марта, а 1 апреля его нашли убитым;

– фоторепортер, военный корреспондент, пропавший 13 марта, а 1 апреля его нашли убитым; Фредерик Леклер-Имхофф – французский тележурналист канала BFM TV, который погиб от осколочного ранения при обстреле, когда освещал эвакуацию мирного населения из украинского Северодонецка 30 мая;

– французский тележурналист канала BFM TV, который погиб от осколочного ранения при обстреле, когда освещал эвакуацию мирного населения из украинского Северодонецка 30 мая; Павел Ли – актер и ведущий телеканала Дом, который в начале войны вступил в ряды территориальной обороны и погиб 6 марта под Ирпенем во время эвакуации населения;

– актер и ведущий телеканала Дом, который в начале войны вступил в ряды территориальной обороны и погиб 6 марта под Ирпенем во время эвакуации населения; Александр Лыткин – журналист КNК Медиа, погибший 13 марта в Романовке в результате обстрела военнослужащими Вооруженных сил России;

– журналист КNК Медиа, погибший 13 марта в Романовке в результате обстрела военнослужащими Вооруженных сил России; Александр Махов – журналист каналов Украина, Украина24, Дом, ушедший на фронт. Был убит 4 мая во время вражеского обстрела;

– журналист каналов Украина, Украина24, Дом, ушедший на фронт. Был убит 4 мая во время вражеского обстрела; Максим Мединский – коммуникационщик и военнослужащий, трагически погибший во время обороны страны;

– коммуникационщик и военнослужащий, трагически погибший во время обороны страны; Роман Нежиборец – видеоинженер черниговского канала Детинец, которого в апреле убили российские военные в селе Ягодное возле Чернигова;

– видеоинженер черниговского канала Детинец, которого в апреле убили российские военные в селе Ягодное возле Чернигова; Юрий Олейник – оператор 24 канала, погибший 23 марта в боях возле Попасной в Луганской области;

– оператор 24 канала, погибший 23 марта в боях возле Попасной в Луганской области; Сергей Пущенко – график и живописец, культуролог, член Национального союза журналистов Украины, лауреат журналистских премий, являвшийся волонтером и ветераном АТО и погибший 2 марта в Василькове вместе с побратимами из теробороны;

– график и живописец, культуролог, член Национального союза журналистов Украины, лауреат журналистских премий, являвшийся волонтером и ветераном АТО и погибший 2 марта в Василькове вместе с побратимами из теробороны; Евгений Сакун – оператор телеканала LIVE, погибший 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве;

– оператор телеканала LIVE, погибший 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве; Брент Рено – документалист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, расстрелянный российскими военными 13 марта на блокпосте в Ирпене;

– документалист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, расстрелянный российскими военными 13 марта на блокпосте в Ирпене; Евгений Старинец – экс-менеджер филиала Суспильне Черкассы, военнослужащий, погибший в боях за Попасную в Луганской области 30 апреля;

– экс-менеджер филиала Суспильне Черкассы, военнослужащий, погибший в боях за Попасную в Луганской области 30 апреля; Наталья Харакоз – журналистка, писательница, член НСЖУ и Национального союза писателей Украины, руководитель литературного клуба Азовье. Погибла в заблокированном россиянами Мариуполе;

– журналистка, писательница, член НСЖУ и Национального союза писателей Украины, руководитель литературного клуба Азовье. Погибла в заблокированном россиянами Мариуполе; Дилербек Шакиров – гражданский журналист информационного еженедельника Вокруг тебя. Его расстреляли 26 февраля в пригороде Херсона;

– гражданский журналист информационного еженедельника Вокруг тебя. Его расстреляли 26 февраля в пригороде Херсона; Олег Якунин – редактор запорожского сайта misto.zp.ua, который погиб 18 марта, защищая Украину от российских оккупантов.

Читайте Двух журналистов Reuters ранили при обстреле возле Северодонецка

Фото: Офис президента