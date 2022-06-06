Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина / Общество

Зеленский вспомнил погибших от РФ журналистов: рассказал об обстоятельствах смерти каждого

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Зеленский вспомнил погибших от РФ журналистов: рассказал об обстоятельствах смерти каждого

В честь Дня журналиста президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским работникам медиа и членам семей журналистов, которые погибли из-за полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины. Глава государства поблагодарил всех журналистов, которые на протяжении 103 дней этого вторжения и восьми лет войны РФ против Украины талантливо, человечно и искренне выполняли свою работу как в кадре, так и вне его.

— Не хочется говорить лишних слов и отнимать ваше время. Я думаю, что журналисты лучше всех знают, что такое цена слова и цена времени. Особенно в это сложное время для нашего государства — время войны, — сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность журналистам, которые, как и Вооруженные силы и весь украинский народ, защищают наше государство, а также несут правду людям.

Сейчас смотрят

— Несете правду и важную информацию – очень мощные, важные смыслы, которые могут стать для нашего государства большим преимуществом в этой борьбе, в которой мы точно победим, – подчеркнул он.

Зеленский вручил государственные награды за весомый вклад в развитие журналистики, высокий профессионализм и добросовестный труд.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 32 работника украинских и иностранных медиа. Он вспомнил имена и обстоятельства всех, кто боролся на информационном фронте за Украину, но погиб от российской агрессии:

  • Евгений Баль – журналист, писатель, волонтер, умерший 2 апреля в результате пыток российскими военными в Мариуполе;
  • Оксана Баулина – журналистка российского издания The Insider и Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Погибла 23 марта под российским обстрелом в Киеве;
  • Оксана Гайдар – погибла при обстреле российской артиллерией в Броварском районе Киевской области между 11 и 12 марта;
  • Вера Гирич – журналистка Радио Свобода, погибшая в результате ракетного удара по Киеву 28 апреля;
  • Валерия Глодан – выпускница факультета журналистики. Находилась в декретном отпуске. Погибла 23 апреля со своей мамой и 3-месячной дочерью из-за вражеских обстрелов в Одессе;
  • Лилия Гумянова – преподавательница журналистики и заведующая художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества. Погибла 19 марта в результате российских обстрелов в Мариуполе;
  • Виталий Дерех – журналист из Тернополя. Мобилизированный военнослужащий погиб из-за авиаудара в районе Попасной 28 мая;
  • Виктор Дедов – оператор телеканала Сигма ТВ. Погиб 11 марта в Мариуполе в результате обстрела дома;
  • Виктор Дударь – военный журналист. Погиб 6 марта во время боев с российскими захватчиками под Николаевом;
  • Сергей Заиковский – публицист, историк, переводчик. Погиб 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом;
  • Пьер Закржевский – оператор телеканала Fox News, гражданин Ирландии. Погиб 14 марта во время артиллерийских обстрелов российскими войсками в Киевской области;
  • Зореслав Замойский – его тело с признаками насильственной смерти нашли 13 апреля в Буче;
  • Роман Жук – фотокорреспондент и видеограф из Мукачево, один из основателей волонтерского проекта Chysto.de. Он был солдатом-разведчиком и погиб 26 мая;
  • Мантас Кведаравичюс – литовский режиссер и документалист, которого убили в Мариуполе;
  • Константин Киц – оператор луцкого канала Аверс, погиб, защищая Украину на фронте;
  • Денис Котенко – работник пресс-службы Министерства ветеранов, погибший 24 марта в бою с российскими оккупантами под Киевом;
  • Александра Кувшинова – украинская журналистка, погибшая 14 марта вместе с Пьером Закржевским в селе Горенка Киевской области;
  • Максим Левин – фоторепортер, военный корреспондент, пропавший 13 марта, а 1 апреля его нашли убитым;
  • Фредерик Леклер-Имхофф – французский тележурналист канала BFM TV, который погиб от осколочного ранения при обстреле, когда освещал эвакуацию мирного населения из украинского Северодонецка 30 мая;
  • Павел Ли – актер и ведущий телеканала Дом, который в начале войны вступил в ряды территориальной обороны и погиб 6 марта под Ирпенем во время эвакуации населения;
  • Александр Лыткин – журналист КNК Медиа, погибший 13 марта в Романовке в результате обстрела военнослужащими Вооруженных сил России;
  • Александр Махов – журналист каналов Украина, Украина24, Дом, ушедший на фронт. Был убит 4 мая во время вражеского обстрела;
  • Максим Мединский – коммуникационщик и военнослужащий, трагически погибший во время обороны страны;
  • Роман Нежиборец – видеоинженер черниговского канала Детинец, которого в апреле убили российские военные в селе Ягодное возле Чернигова;
  • Юрий Олейник – оператор 24 канала, погибший 23 марта в боях возле Попасной в Луганской области;
  • Сергей Пущенко – график и живописец, культуролог, член Национального союза журналистов Украины, лауреат журналистских премий, являвшийся волонтером и ветераном АТО и погибший 2 марта в Василькове вместе с побратимами из теробороны;
  • Евгений Сакун – оператор телеканала LIVE, погибший 1 марта во время российского ракетного обстрела телебашни в Киеве;
  • Брент Рено – документалист, бывший корреспондент The New York Times, репортер Time, расстрелянный российскими военными 13 марта на блокпосте в Ирпене;
  • Евгений Старинец – экс-менеджер филиала Суспильне Черкассы, военнослужащий, погибший в боях за Попасную в Луганской области 30 апреля;
  • Наталья Харакоз – журналистка, писательница, член НСЖУ и Национального союза писателей Украины, руководитель литературного клуба Азовье. Погибла в заблокированном россиянами Мариуполе;
  • Дилербек Шакиров – гражданский журналист информационного еженедельника Вокруг тебя. Его расстреляли 26 февраля в пригороде Херсона;
  • Олег Якунин – редактор запорожского сайта misto.zp.ua, который погиб 18 марта, защищая Украину от российских оккупантов.
Читайте
Двух журналистов Reuters ранили при обстреле возле Северодонецка

Фото: Офис президента

Источник: Офис президента
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка