Июнь, 09 в 0:00

Украинское законодательство не запрещает въезд в Украину таким людям, как бывший сотрудник российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии одному из изданий.

– Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну, – отметил он.

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Что известно о Марине Овсянниковой

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В течение 19 лет Марина Овсянникова работала на государственном российском Первом канале.

14 марта во время прямого эфира она устроила “антивоенную акцию”, которая вызвала резонанс в мире. Так, Овсянникова за спиной ведущей вышла с плакатом “Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут”.

Впоследствии ее задержали и оштрафовали на 30 тыс. рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Овсянникова уехала из России и устроилась на работу в немецкое издание Die Welt.

На 1 июня агентство Интерфакс-Украина анонсировало пресс-конференцию Марины Овсянниковой, на которой она должна была присутствовать лично. После волны возмущения в украинском обществе мероприятие было отменено.

5 июня Овсянникова приехала в Киев. В социальных сетях она написала, что столица встретила ее многочасовыми очередями за бензином. Также ее очень поразил комендантский час.

В то же время в сети возмутились, что Овсянникова свободно передвигается по стране.