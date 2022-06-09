Еще нет визового режима: Данилов объяснил, почему Овсянникова смогла въехать в Украину
Украинское законодательство не запрещает въезд в Украину таким людям, как бывший сотрудник российского пропагандистского Первого канала Марина Овсянникова.
Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии одному из изданий.
– Она посетила Украину. И что? Если бы вы не обращали на нее внимание, она бы и не посетила Украину. Если у нее есть паспорт РФ и если она женщина, она может въехать в нашу страну. У нас еще нет визового режима с РФ. Но я бы очень хотел, чтобы он у нас появился. Это было бы справедливо. Чтобы мы понимали, кто может приехать в нашу страну, – отметил он.
Что известно о Марине Овсянниковой
В течение 19 лет Марина Овсянникова работала на государственном российском Первом канале.
14 марта во время прямого эфира она устроила “антивоенную акцию”, которая вызвала резонанс в мире. Так, Овсянникова за спиной ведущей вышла с плакатом “Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут”.
Впоследствии ее задержали и оштрафовали на 30 тыс. рублей за призыв к незаконным акциям протеста. Овсянникова уехала из России и устроилась на работу в немецкое издание Die Welt.
На 1 июня агентство Интерфакс-Украина анонсировало пресс-конференцию Марины Овсянниковой, на которой она должна была присутствовать лично. После волны возмущения в украинском обществе мероприятие было отменено.
5 июня Овсянникова приехала в Киев. В социальных сетях она написала, что столица встретила ее многочасовыми очередями за бензином. Также ее очень поразил комендантский час.
В то же время в сети возмутились, что Овсянникова свободно передвигается по стране.