Червень, 09 в 0:00

Українське законодавство не забороняє в’їзд в Україну таким людям, як колишня співробітниця російського пропагандистського Першого каналу Марина Овсяннікова.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов у коментарі одному з видань.

– Вона відвідала Україну. І що? Якби ви не звертали на неї увагу, вона б і не відвідала Україну. Якщо вона має паспорт РФ і якщо вона жінка, вона може в’їхати в нашу країну. У нас ще немає візового режиму з РФ. Але я б дуже хотів, щоб він у нас з’явився. Це було б справедливо. Щоб ми розуміли, хто може приїхати до нашої країни, – зазначив він.

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Що відомо про Марину Овсяннікову

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Протягом 19 років Марина Овсяннікова працювала на державному російському Першому каналі.

14 березня під час прямого ефіру вона влаштувала “антивоєнну акцію”, що викликала резонанс у світі. Так, Овсяннікова за спиною ведучої вийшла з плакатом “Зупиніть війну. Не вірте пропаганді. Тут вам брешуть”.

Згодом її затримали та оштрафували на 30 тис. рублів за заклик до незаконних акцій протесту. Овсяннікова виїхала з Росії та влаштувалася на роботу в німецьке видання Die Welt.

На 1 червня агентство Інтерфакс-Україна анонсувало пресконференцію Марини Овсяннікової, на якій вона мала бути присутньою особисто. Після хвилі обурення в українському суспільстві захід скасували.

5 червня Овсяннікова приїхала до Києва. У соціальних мережах вона написала, що столиця зустріла її багатогодинними чергами за бензином. Також її дуже вразила комендантська година.

Водночас у мережі обурилися, що Овсяннікова вільно пересувається країною.