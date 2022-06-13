Обстріл Луганщини: у Лисичанську загинуло троє цивільних, серед них – дитина
У Лисичанську за 12 червня загинуло троє місцевих жителів, у тому числі 6-річна дитина.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
– За 12 червня в Лисичанську загинуло троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу, – зазначив він.
Гайдай стверджує, що вночі 13 червня у місті згорів торговельний комплекс, пошкоджено ще чотири будинки, а також споруди місцевої шахти. Також 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.
– Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте, – додав він.
Щодо ситуації в Сєвєродонецьку голова ОВА розповів, що противник продовжує штурмувати місто, відтіснив українських військових завдяки значній перевазі в артилерії.
Однак бойові дії за населений пункт тривають. За його словами, окупанти нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія заводу Азот, де ще залишаються люди у бомбосховищах.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Джерело: Сергій Гайдай
Фото: Сергій Гайдай