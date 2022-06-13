Червень, 13 в 9:30

У Лисичанську за 12 червня загинуло троє місцевих жителів, у тому числі 6-річна дитина.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

– За 12 червня в Лисичанську загинуло троє місцевих жителів – чоловік та жінка, а також 6-річна дитина. Поранено одну особу, – зазначив він.

Гайдай стверджує, що вночі 13 червня у місті згорів торговельний комплекс, пошкоджено ще чотири будинки, а також споруди місцевої шахти. Також 11 будинків росіяни зруйнували у Врубівці, чотири – в Золотому, у Гірському – два будинки та дитячий садок.

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– Наші воїни успішно відбили штурмові дії у напрямках Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Ворог відновив наступальні дії у районі населеного пункту Золоте, – додав він.

Щодо ситуації в Сєвєродонецьку голова ОВА розповів, що противник продовжує штурмувати місто, відтіснив українських військових завдяки значній перевазі в артилерії.

Однак бойові дії за населений пункт тривають. За його словами, окупанти нищать квартал за кварталом. Декілька снарядів влучили в очисні споруди Сєвєродонецька, тричі обстріляна територія заводу Азот, де ще залишаються люди у бомбосховищах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Сергій Гайдай

Фото: Сергій Гайдай