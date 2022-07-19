Тепло и горячая вода не подорожают: Кабмин зафиксировал цену газа до 31 мая 2023 года
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании зафиксировал цену газа для производителей тепла почти на год. Это необходимо для сдерживания роста коммунальных тарифов, в частности, на тепло и горячую воду.
Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, цену зафиксировали на уровне 7,40 грн за кубометр. Именно во столько обойдется голубое топливо для производителей тепла.
– Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива, – отметил премьер.
Он уточнил, что фиксированная цена газа будет действовать до 31 мая 2023 года.
– То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду, – подчеркнул Шмыгаль.
Недавно Денис Шмыгаль сообщил, что в некоторых населенных пунктах Украины не удастся возобновить централизованное теплоснабжение до зимы. Это связано с тем, что из-за бомбардировок войск РФ некоторые объекты централизованного теплоснабжения полностью разрушены, и их нужно отстраивать с нуля.
В связи с этим правительство уже выделило 1,4 млрд грн на передвижные котельные и насосные станции, которые обеспечат население водой, теплом и электроэнергией.
Кроме того, Кабмин решил выделить почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ – в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.