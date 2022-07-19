Июль, 19 в 18:14

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании зафиксировал цену газа для производителей тепла почти на год. Это необходимо для сдерживания роста коммунальных тарифов, в частности, на тепло и горячую воду.

Как сообщил премьер Денис Шмыгаль, цену зафиксировали на уровне 7,40 грн за кубометр. Именно во столько обойдется голубое топливо для производителей тепла.

– Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому Нафтогаз продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр голубого топлива, – отметил премьер.

Он уточнил, что фиксированная цена газа будет действовать до 31 мая 2023 года.

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– То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго, и это позволяет местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду, – подчеркнул Шмыгаль.

Недавно Денис Шмыгаль сообщил, что в некоторых населенных пунктах Украины не удастся возобновить централизованное теплоснабжение до зимы. Это связано с тем, что из-за бомбардировок войск РФ некоторые объекты централизованного теплоснабжения полностью разрушены, и их нужно отстраивать с нуля.

В связи с этим правительство уже выделило 1,4 млрд грн на передвижные котельные и насосные станции, которые обеспечат население водой, теплом и электроэнергией.

Кроме того, Кабмин решил выделить почти 300 млн грн на ремонт трех ТЭЦ – в Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.