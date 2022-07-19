Липень, 19 в 18:14

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні зафіксував ціну газу для виробників тепла майже на рік. Це потрібно для стримування комунальних тарифів, зокрема на тепло та гарячу воду.

Як поінформував прем’єр Денис Шмигаль, ціну зафіксували на рівні 7,40 грн за кубометр. Саме стільки коштуватиме блакитне паливо для виробників тепла.

– Продовжується активна підготовка до опалювального сезону. Ухвалили рішення, згідно з яким Нафтогаз продовжить постачати газ виробникам тепла по 7,40 грн за кубометр блакитного палива, – зазначив прем’єр.

Він уточнив, що фіксована ціна на газ діятиме до 31 травня 2023 року.

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– Тобто ціна залишається незмінною для всіх теплокомуненерго, і це дозволяє місцевій владі не підвищувати тарифи ні на тепло, ні на гарячу воду, – наголосив Шмигаль.

Нещодавно Денис Шмигаль поінформував, що в деяких населених пунктах України не вдасться відновити централізоване теплопостачання до зими. Це пов’язано з тим, що через бомбардування військ РФ деякі об’єкти централізованого теплопостачання повністю зруйновані і їх потрібно відбудовувати з нуля.

У зв’язку з цим уряд уже виділив 1,4 млрд грн на пересувні котельні та насосні станції, які забезпечать населення водою, теплом та електроенергією.

Крім того, Кабмін вирішив виділити майже 300 млн грн на ремонт трьох ТЕЦ – у Чернігові, Охтирці та Кременчуці.