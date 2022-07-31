Руины дома Вадатурского и последствия самого сильного обстрела Николаева: появились фото
Российские захватчики ночью 31 июля ракетами из С-300 обстреляли Николаев. Погибли по меньшей мере два человека.
По словам мэра Александра Сенкевича, этот обстрел стал наиболее массированным с начала полномасштабной войны. Последствия российской атаки по Николаеву показала журналистка Фактов ICTV Елена Горячева.
В результате обстрелов пострадали дома в нескольких районах города. В помещениях – разбитые балконы, окна, разрушены магазины. Под удар россиян попали не военные объекты, а многоэтажки и дома в частном секторе.
На кадрах видна “демилитаризованная” оккупантами школа, компьютерный магазин, в котором был пожар, а также частные дома.
Кроме того, россияне попали в гостиницу Рейкарц Ривер и офисный центр в Николаеве.
По данным Офиса генерального прокурора, повреждены десятки построек частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки.
Напомним, что в результате массированного обстрела Николаева погиб 74-летний Герой Украины, известный бизнесмен Алексей Вадатурский, а также его супруга. Он был владельцем крупнейшей зерноторговой компании Нибулон.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что гибель мужчины была не случайностью, а продуманным и организованным умышленным убийством.
— Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью, – отметил он.
В Офисе генпрокурора показали разрушенный дом Вадатурского.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.
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Фото: Елена Горячева, Офис генпрокурора