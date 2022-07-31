Июль, 31 в 16:12

Российские захватчики ночью 31 июля ракетами из С-300 обстреляли Николаев. Погибли по меньшей мере два человека.

По словам мэра Александра Сенкевича, этот обстрел стал наиболее массированным с начала полномасштабной войны. Последствия российской атаки по Николаеву показала журналистка Фактов ICTV Елена Горячева.

В результате обстрелов пострадали дома в нескольких районах города. В помещениях – разбитые балконы, окна, разрушены магазины. Под удар россиян попали не военные объекты, а многоэтажки и дома в частном секторе.

Сейчас смотрят

На кадрах видна “демилитаризованная” оккупантами школа, компьютерный магазин, в котором был пожар, а также частные дома.

Руины дома Вадатурского и последствия самого сильного обстрела Николаева: появились фото / 7 фотографий

Кроме того, россияне попали в гостиницу Рейкарц Ривер и офисный центр в Николаеве.

Руины дома Вадатурского и последствия самого сильного обстрела Николаева: появились фото / 7 фотографий

По данным Офиса генерального прокурора, повреждены десятки построек частного сектора и многоэтажки, хозяйственные постройки.

Напомним, что в результате массированного обстрела Николаева погиб 74-летний Герой Украины, известный бизнесмен Алексей Вадатурский, а также его супруга. Он был владельцем крупнейшей зерноторговой компании Нибулон.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что гибель мужчины была не случайностью, а продуманным и организованным умышленным убийством.

— Точное попадание ракеты не просто в дом, а в конкретное крыло – спальню – не оставляет сомнений в наведении и корректировке удара. Еще раз: Вадатурского сделали конкретной целью, – отметил он.

В Офисе генпрокурора показали разрушенный дом Вадатурского.

Руины дома Вадатурского и последствия самого сильного обстрела Николаева: появились фото / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 158-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Елена Горячева, Офис генпрокурора