Август, 01 в 13:06

С 1 августа купить антибиотик в Украине можно будет только по рецепту. Также в последний летний месяц у поступающих будет еще одна возможность зарегистрироваться на участие в Национальном мультипредметном тесте.

Какие еще изменения ждут украинцев в августе и на протяжении месяца – читайте в материале.

Антибиотики по рецепту

Уже с 1 августа пациенты начнут получать электронные рецепты на антибиотики. Их будут выписывать непосредственно на приеме у врача.

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Техническая возможность выписки рецептов будет доступна медикам как государственных учреждений, так и частных. Кроме того, рецепт сможет выписать врач любого уровня медицинской помощи и специализации – терапевт, хирург, стоматолог и так далее.

Главное условие – заведение и врачи должны быть зарегистрированы в электронной системе здравоохранения. Если заведение, в которое вы обратились, пока не работает с ЭСЗО, врач выпишет бумажный рецепт.

Купить антибиотик по рецепту можно будет в течение 30 дней с момента его выписки.

Читайте: Уже с августа: все, что нужно знать об электронном рецепте на антибиотики

Обучение для студентов

Министерство образования и науки рекомендует учреждениям профессионального предвысшего и высшего образования начать учебный процесс с 15 августа.

Но это касается только студентов второго, третьего, четвертого курсов и второго курса магистратуры.

В теплые месяцы для обучения рекомендуют использовать субботу. Также МОН советует руководителям вузов предусмотреть завершение зимней экзаменационной сессии до конца ноября 2022 года, а начать второй семестр ориентировочно 15 февраля 2023 года.

Но руководители высших учебных заведений смогут самостоятельно определять дату начала нового учебного года с учетом ситуации с безопасностью в регионе.

Дополнительная регистрация для участия в НМТ

Поступающие, которые не смогли зарегистрироваться для участия в Национальном мультипредметном тесте (НМТ) в основной и дополнительный периоды, получат возможность сделать это во время специального периода.

Для этого нужно:

с 12 по 15 августа сформировать регистрационную карточку на сайте Украинского центра оценивания качества образования

с 25 по 30 августа выбрать населенный пункт для сдачи НМТ на персональной странице

с 5 по 7 сентября подтвердить на персональной странице участие в тестировании и выбрать населенный пункт, наиболее приближенный к месту пребывания в период проведения специальной сессии.

Сертификация учителей

С 1 августа учителя начальных классов, которые работают на соответствующей должности по основному месту работы и имеют стаж педагогической работы не менее двух лет, смогут зарегистрироваться для участия в сертификации.

Регистрация продлится до 15 августа 2022 года (включительно) и будет проходить в два этапа:

основной (1-8 августа) – в рамках предельного количества для каждого региона;

дополнительный (9-15 августа) – в рамках общего предельного количества (2 500 учителей).

Заполнить регистрационную карточку-заявление на участие в сертификации можно на сайте Украинского центра оценивания качества образования.

К слову, ранее в МОН объясняли, что педагоги, которые успешно прошли сертификацию, получат надбавку в 20% к заработной плате.

Коммунальные тарифы

С 1 августа тарифы на газ и электроэнергию не изменятся. В частности, клиенты Нафтогаза, который выполняет роль поставщика последней надежды, будут платить за голубое топливо 7,96 грн за куб. м.

Заметим, что с 1 мая 2022 года более 10 млн украинских домохозяйств получают газ именно от Нафтогаза.

Также с 1 августа украинцы будут платить за свет, как и в июле, то есть в зависимости от того, кто и сколько электроэнергии потребляет. Так, потребители, использующие за месяц до 250 кВт/ч, будут платить за электричество 1,44 грн.

Для домохозяйств, потребляющих более 250 кВт/ч в месяц, тариф останется на уровне 1,68 грн.

Кроме того, во время военного положения в Украине и еще шести месяцев после его окончания не будут повышать тарифы на распределение газа, отопление и горячую воду. Соответствующий мораторий ввела Верховная Рада.

Выплаты для ВПЛ

Особых изменений для выплат внутренне перемещенным лицам с 1 августа 2022 года не предусматривается. Перемещенные лица будут и дальше получать государственную помощь.

Но напомним, что еще в мае правительство ограничило категорию украинцев, которые получают денежные выплаты. Эти изменения действуют до сих пор.

Поэтому в августе смогут и дальше получать 2-3 тыс. грн:

граждане, перемещенные с территории, где ведутся активные боевые действия.

ВПЛ, которым разрушили или повредили жилье.

Также в Украине продолжает действовать перечень общин, жители которых получают выплаты. Его можно просмотреть по ссылке. Все граждане, переместившиеся из этих регионов, гарантированно получат в августе помощь.