Серпень, 01 в 13:06

З 1 серпня купити антибіотик в Україні можна буде лише за рецептом. Також в останній літній місяць у вступників буде ще одна можливість зареєструватися на участь у Національному мультипредметному тесті.

Які ще зміни чекають на українців у серпні та протягом місяця – читайте у матеріалі.

Антибіотики за рецептом

Уже з 1 серпня пацієнти почнуть отримувати електронні рецепти на антибіотики. Їх виписуватимуть безпосередньо під час прийому в лікаря.

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Технічна можливість виписування рецептів буде доступна медикам як державних установ, так і приватних. Крім того, рецепт зможе виписати лікар будь-якого рівня медичної допомоги та спеціалізації – терапевт, хірург, стоматолог тощо.

Головна умова – заклад і лікарі повинні бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров’я. Якщо заклад, в який ви звернулися, поки що не працює з ЕСОЗ, лікар випише паперовий рецепт.

Купити антибіотик за рецептом можна буде протягом 30 днів з моменту його виписки.

Читайте: Вже з серпня: все, що потрібно знати про електронний рецепт на антибіотики

Навчання для студентів

Міністерство освіти і науки рекомендує закладам фахової передвищої та вищої освіти розпочати навчальний процес з 15 серпня.

Але це стосується лише студентів другого, третього, четвертого курсів та другого курсу магістратури.

У теплі місяці для навчання рекомендують використовувати суботи. Також МОН радить керівникам закладів вищої освіти передбачити завершення зимової екзаменаційної сесії до кінця листопада 2022 року, а почати другий семестр орієнтовно 15 лютого 2023 року.

Але керівники вищих навчальних закладів зможуть самостійно визначати дату початку нового навчального року з огляду на безпекову ситуацію в регіоні.

Додаткова реєстрація для участі в НМТ

Вступники, які не змогли зареєструватися для участі в Національному мультипредметному тесті (НМТ) в основний і додатковий періоди, отримають можливість зробити це під час спеціального періоду.

Для цього потрібно:

з 12 до 15 серпня сформувати реєстраційну картку на сайті Українського центру оцінювання якості освіти

з 25 до 30 серпня обрати населений пункт для складання НМТ на персональній сторінці

з 5 до 7 вересня підтвердити на персональній сторінці участь у тестуванні та вибрати населений пункт, що найбільш наближений до місця перебування в період проведення спеціальної сесії.

Сертифікація вчителів

З 1 серпня вчителі початкових класів, які працюють на відповідній посаді за основним місцем роботи та мають стаж педагогічної роботи не менше двох років, зможуть зареєструватися для участі в сертифікації.

Реєстрація триватиме до 15 серпня 2022 року (включно) та проходитиме у два етапи:

основний (1-8 серпня) – у межах граничної кількості для кожного регіону;

додатковий (9-15 серпня) – у межах загальної граничної кількості (2 500 учителів).

Заповнити реєстраційну картку-заяву на участь у сертифікації можна на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.

До слова, раніше у МОН пояснювали, що педагоги, які успішно пройдуть сертифікацію, отримають надбавку у 20% до заробітної плати.

Комунальні тарифи

З 1 серпня тарифи на газ та електроенергію не зміняться. Зокрема, клієнти Нафтогазу, який виконує роль постачальника останньої надії, платитимуть за блакитне паливо 7,96 грн за куб. м.

Зауважимо, що з 1 травня 2022 року понад 10 млн українських домогосподарств отримують газ саме від Нафтогазу.

Також з 1 серпня українці платитимуть за світло так само, як у липні, тобто залежно від того, хто та скільки електроенергії споживає. Так, споживачі, які використовують за місяць до 250 кВт/год, платитимуть за електрику 1,44 грн.

Для домогосподарств, які споживають більше 250 кВт/год на місяць, тариф залишиться на рівні 1,68 грн.

Крім того, протягом воєнного стану в Україні і шести місяців після його закінчення не підвищуватимуть тарифи на розподіл газу, опалення і гарячу воду. Відповідний мораторій запровадила Верховна Рада.

Виплати для ВПО

Особливих змін для виплат внутрішньо переміщеним особам з 1 серпня 2022 року не передбачається. Переміщені особи й надалі отримуватимуть державну допомогу.

Але нагадаємо, що ще у травні уряд обмежив категорію українців, які отримують грошові виплати. Ці зміни діють досі.

Тому у серпні 2022 року зможуть і надалі отримувати 2-3 тис. грн:

громадяни, переміщені з території, де ведуться активні бойові дії.

ВПО, яким зруйнували або пошкодили житло.

Також в Україні продовжує діяти перелік громад, мешканці яких отримують виплати. Його можна переглянути за посиланням. Усі громадяни, які перемістились з цих регіонів, гарантовано отримають у серпні допомогу.