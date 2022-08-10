Пока не научатся уважать границы: Кулеба призвал ЕС и страны G7 не выдавать визы россиянам

Август, 10 в 16:55

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поддержал призыв президента Украины Владимира Зеленского к Европейскому Союзу и странам G7 с просьбой прекратить выдачу виз россиянам.

Об этом глава украинского ведомства написал на своей странице в Twitter.

— Владимир Зеленский совершенно правильно настаивает на этом. Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их нужно лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их, — пишет Кулеба.

В интервью The Washington Post Владимир Зеленский заявил, что способ помешать России аннексировать территорию Украины — запретить всем россиянам въезд в западные страны и ввести полное эмбарго на энергоносители из РФ.

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По словам Зеленского, важнейшие санкции – это закрытие границ, потому что россияне отбирают чужую землю. Они должны жить в своем мире, пока не изменят свою философию.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала остановить выдачу туристических виз россиянам на поездки в ЕС. Она подчеркнула, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека.

За ограничение выдачи туристических виз россиянам на общеевропейском уровне выступила премьер-министр Финляндии Санна Марин.