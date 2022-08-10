Поки не навчаться поважати кордони: Кулеба закликав ЄС та країни G7 не видавати візи росіянам

Серпень, 10 в 16:55

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтримав заклик президента України Володимира Зеленського до Європейського Союзу та країн G7 з проханням припинити видачу віз росіянам.

Про це глава українського відомства написав на своїй сторінці у Twitter.

— Володимир Зеленський цілком правильно наполягає на цьому. Росіяни переважною більшістю підтримують війну в Україні. Їх треба позбавити права перетинати міжнародні кордони, доки вони не навчаться їх поважати, — пише Кулеба.

В інтерв’ю The Washington Post Володимир Зеленський заявив, що спосіб завадити Росії анексувати територію України — це заборонити всім росіянам в’їзд у західні країни та запровадити повне ембарго на енергоносії із РФ.

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За словами Зеленського, найважливіші санкції – це закриття кордонів, бо росіяни відбирають чужу землю. Вони повинні жити у своєму світі, доки не змінять свою філософію.

9 серпня прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Вона наголосила, що відвідування Європи – це привілей, а не право людини.

За обмеження видачі туристичних віз росіянам на загальноєвропейському рівні виступила прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін.