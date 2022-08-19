После взрывов в Крыму оккупанты запретили украинцам въезжать на полуостров — мэр Мелитополя

Август, 19 в 14:46

Российские оккупанты из-за взрывов в Крыму запретили украинцам въезжать на территорию временно оккупированного украинского полуострова.

Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона Единые новости.

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— Мы говорим жителям оккупированных территорий, что они могут выезжать через Крым, но уже как два дня это сообщение закрыто из-за произошедших там взрывов, — сообщил Федоров.

Он добавил, что в Крым уже не пускают многих мужчин, у которых в телефонах находят информацию, которая не нравится сотрудникам спецслужб России.

Вечером 18 августа на территории Крымского полуострова в Севастополе на военном аэродроме Бельбек раздались мощные взрывы.

Днем 16 августа на военном объекте в Крыму в Гвардейском прогремели несколько взрывов.

Ранее в этот же день слышали взрывы в Крыму в Джанкойском районе. По предварительной информации, в пгт Азовское сдетонировал очередной склад боеприпасов оккупантов.

В российском Минобороны заявили, что произошла детонация боеприпасов в селе Майское тоже Джанкойского района.

9 августа в Крыму прогремели несколько взрывов на военном аэродроме Саки.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что на военном аэродроме Саки россияне размещали истребители и бомбардировщики. В частности, это самолеты Су-30СМ, Ил-76, Су-24М, а также, возможно, вертолеты.