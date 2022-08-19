Після вибухів у Криму окупанти заборонили українцям в’їжджати на півострів – мер Мелітополя

Серпень, 19 в 14:46

Російські окупанти через вибухи у Криму заборонили українцям в’їжджати на територію тимчасово окупованого українського півострова.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону Єдині новини.

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— Ми говоримо мешканцям окупованих територій, що вони можуть виїжджати через Крим, але вже як два дні це сполучення закрито через вибухи, які там відбулися, – повідомив Федоров.

Він додав, що до Криму вже не впускають багатьох чоловіків, у яких в телефонах знаходять інформацію, яка не подобається співробітникам спецслужб Росії.

Увечері 18 серпня на території Кримського півострова у Севастополі на військовому аеродромі Бельбек пролунали потужні вибухи.

Вдень 16 серпня на військовому об’єкті в Криму у Гвардійському пролунало кілька вибухів.

Раніше того ж дня чули вибухи у Криму в Джанкойському районі. За попередньою інформацією, у смт Азовське здетонував черговий склад боєприпасів окупантів.

У російському Міноборони заявили, що відбулася детонація боєприпасів у селі Майське теж Джанкойського району.

9 серпня у Криму пролунали кілька вибухів на військовому аеродромі.

У Повітряних силах ЗСУ заявили, що на аеродромі Саки росіяни розміщували винищувачі та бомбардувальники. Зокрема, це літаки Су-30СМ, Іл-76, Су-24М, а також, можливо, вертольоти.