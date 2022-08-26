Серпень, 26 в 20:47

Російські окупанти в підземних бункерах Запорізької АЕС облаштували катівню, яку контролюють вагнерівці. Самі члени ворожого угрупування називають це місце Енергетик.

Про це йдеться у повідомленні Східної правозахисної групи.

В’язниця Енергетик виконує і функції фільтраційного табору.

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Єдиний можливий спосіб вийти з в’язниці – це заплатити викуп. Утім, це не працює для проукраїнських активістів та волонтерів.

Правозахисникам вдалося поспілкуватися з місцевим мешканцем та колишнім працівником ЗАЕС Павлом (ім’я змінене, чоловік перебуває на підконтрольній території України).

За словами Павла, окупанти затримують проукраїнськи налаштоване населення цілими родинами. А ФСБ дозволяє проводити будь-які форми тортур, обґрунтовуючи це тим, що все одно на всіх чекає Гаага, якщо окупанти програють війну. Принаймні загарбники так говорили Павлу.

Серед вагнерівців на ЗАЕС найбільш жорстокими є сирійці та кадирівці. Окупанти, дізнавшись, що серед полонених є молода дівчина Маша, перевели її до сусіднього приміщення і понад чотири години ґвалтували.

– Єдиною причиною цієї надлюдської жорстокості було те, що Маша “зрадила” своє російське ім’я, “зв’язавшись з українцями”. Також усім, хто там перебуває, з особливим цинізмом повідомили про цю подію у всіх подробицях, радячи “не розголошувати інформацію про цей випадок”. А Машу додатково залякали, пообіцявши також “покарати” її родичів у тимчасово окупованому Мелітополі, яких теж затримали окупанти, – йдеться у повідомленні Східної правозахисної групи.

Ще одним елементом тортур на Енергетику є постійні погрози “кинути в реактор”, “влаштувати радіоактивний душ”, “назавжди зробити лисими та без зубів”.

Правозахисники впевнені, що про цю в’язницю та жорстокі тортури не дізнаються члени місії МАГАТЕ, яких, можливо, і запустять на територію атомної станції. Але навряд чи їм покажуть приміщення, які не мають стосунку до безпеки та технологічних процесів на АЕС.

– Ми вважаємо, що комісія МАГАТЕ має провести моніторинг усієї ЗАЕС і взяти із собою представників МКЧХ та представників верховного комісара ООН з прав людини, щоб припинити тортури та жорстоке поводження над полоненими в’язниці Енергетик, – заявили правозахисники.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники зберегли посилену військову присутність на Запорізькій атомній електростанції. За 60 метрів від реактора №5 вони розташували бронетранспортери.