Украинские зенитчики сбили российский беспилотник Орлан-10

Август, 28 в 20:27

В Украине зенитчики сбили в небе российский беспилотный летательный аппарат Орлан-10. Специалисты обнаружили обломки сбитого БПЛА страны-агрессора.

– Найдены обломки и доказательства сбитого утром нашими зенитчиками российского БПЛА Орлан-10. Зенитные ракетные расчеты воздушного командования Центр ежеминутно подстерегают воздушное пространство и уничтожают оккупанта. Уверяем, что врагу нет и не будет места в украинском небе, — говорится в сообщении.

Орлан-10 – это многофункциональный российский беспилотник, предназначенный для длительного наблюдения за объектами в труднодоступной местности, в частности, во время проведения поисковых и ремонтных работ.

БПЛА оборудован 12 камерами высокого разрешения, с помощью которых появляется возможность создавать качественные 3D-карты. Беспилотник используется для видео- и фотосъемки, также аппарат может работать как ретранслятор (оборудование связи, которое соединяет два или более радиопередатчика на большом расстоянии).

Сейчас смотрят

Источник: Воздушные Силы ВСУ