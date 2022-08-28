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Факти / Україна / Суспільство

Українські зенітники збили російський безпілотник Орлан-10

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Українські зенітники збили російський безпілотник Орлан-10
Фото: Факти ICTV

В Україні зенітники збили у небі російський безпілотний літальний апарат типу Орлан-10. Фахівці знайшли уламки збитого БПЛА країни-агресора.

– Знайдені уламки та докази збитого зранку нашими зенітниками російського БПЛА Орлан-10. Зенітні ракетні розрахунки повітряного командування Центр щохвилини чатують повітряний простір та нищать окупанта. Запевняємо, що ворогу немає та не буде місця в українському небі, – йдеться у повідомленні.

Орлан-10 – це російський багатофункціональний безпілотник, призначений для тривалого спостереження за об’єктами у важкодоступній місцевості, зокрема, під час проведення пошукових та ремонтних робіт.

БПЛА обладнаний 12 камерами високої роздільної здатності, за допомогою яких з’являється можливість створювати якісні 3D-карти. Безпілотник використовують для відео- та фотозйомки, також апарат може працювати як ретранслятор (обладнання зв’язку, яке з’єднує два або більше радіопередавачів на великій відстані).

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Джерело: Повітряні Сили ЗСУ

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