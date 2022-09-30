Сентябрь, 30 в 15:13

В деоккупированном Волчанске в Харьковской области сотрудники СБУ задержали 45-летнего мужчину, который в марте помогал российским захватчикам оккупировать город.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Этот мужчина достаточно известен в местных криминальных кругах по прозвищу Чиж, с начала вторжения перешел на сторону захватчиков.

Сейчас смотрят

В марте он организовал незаконный сбор подписей за отставку Волчанского мэра и планировал сам занять этот пост. Коллаборант “слил” россиянам фамилии и адреса сотрудников правоохранительных органов Украины, живших в городе.

Он снабжал россиян топливом, продуктами питания, строительными материалами и т.п.

Также этот “уголовный авторитет” вместе с представителями российских оккупационных властей поднял российский триколор в центре Волчанска.

Еще в мае следователи СБУ собрали достаточно доказательств для оглашения приспешнику оккупантов подозрения по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Тогда же его объявили в розыск.

После освобождения Волчанская СБУ установила местонахождение предателя и задержала его. Ему грозит 15 лет лишения свободы.

Ранее в Николаеве контрразведка СБУ задержала российского агента, фиксировавшего позиции украинских войск с помощью скрытого видеорегистратора.

В Запорожье правоохранители задержали мужчину, выполнявшего задание своей невестки, жительницы оккупированного Мелитополя, завербованной российской спецслужбой.