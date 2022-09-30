Вересень, 30 в 15:13

У деокупованому Вовчанську на Харківщині співробітники СБУ затримали 45-річного чоловіка, який у березні допомагав російським загарбникам окупувати місто.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Цей чоловік досить відомий у місцевих кримінальних колах за прізвиськом Чиж, від початку вторгнення перейшов на бік загарбників.

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У березні він організував незаконний збір підписів за відставку Вовчанського мера та планував сам обійняти цю посаду. Колаборант “злив” росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що жили у місті.

Він забезпечував росіян пальним, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.

Також цей “кримінальний авторитет” разом із представниками російської окупаційної влади підняв російський триколор у центрі Вовчанська

Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення поплічнику окупантів підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його оголосили у розшук.

Після звільнення Вовчанська СБУ встановила місцеперебування зрадника та затримала його. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.

Раніше у Миколаєві контррозвідка СБУ затримала російського агента, який фіксував позиції українських військ за допомогою прихованого відеореєстратора.

У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який виконував завдання своєї невістки, мешканки окупованого Мелітополя, завербованої російською спецслужбою.