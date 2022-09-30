У Вовчанську затримали зрадника, який допомагав росіянам окупувати місто
У деокупованому Вовчанську на Харківщині співробітники СБУ затримали 45-річного чоловіка, який у березні допомагав російським загарбникам окупувати місто.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Цей чоловік досить відомий у місцевих кримінальних колах за прізвиськом Чиж, від початку вторгнення перейшов на бік загарбників.
У березні він організував незаконний збір підписів за відставку Вовчанського мера та планував сам обійняти цю посаду. Колаборант “злив” росіянам прізвища та адреси співробітників правоохоронних органів України, що жили у місті.
Він забезпечував росіян пальним, продуктами харчування, будівельними матеріалами тощо.
Також цей “кримінальний авторитет” разом із представниками російської окупаційної влади підняв російський триколор у центрі Вовчанська
Ще у травні слідчі СБУ зібрали достатньо доказів для оголошення поплічнику окупантів підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. Тоді ж його оголосили у розшук.
Після звільнення Вовчанська СБУ встановила місцеперебування зрадника та затримала його. Йому загрожує 15 років позбавлення волі.
Раніше у Миколаєві контррозвідка СБУ затримала російського агента, який фіксував позиції українських військ за допомогою прихованого відеореєстратора.
У Запоріжжі правоохоронці затримали чоловіка, який виконував завдання своєї невістки, мешканки окупованого Мелітополя, завербованої російською спецслужбою.