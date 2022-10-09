Жовтень, 09 в 15:53

Після вчорашнього потужного вибуху на Керченському мосту сотні мешканців окупованого Криму намагаються залишити острів. Через це у напрямку моста утворилися багатокілометрові пробки.

Відповідні відео у соцмережах публікують місцеві жителі.

Російські пропагандистські ЗМІ, а також “влада” Криму запевняє, що автомобільний рух мостом відновили ще вчора, але значно знизили пропускну спроможність.

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Пропускають по 10 машин за раз, щоб ретельно перевірити кожен транспортний засіб.

Окупанти запевняють, що жодної паніки у Криму немає.

Своєю чергою російський голова Криму Сергій Аксьонов повідомив, що рух мостом для вантажівок та автобусів заборонено до спеціального розпорядження.

За його словами, перевезення автобусів та великовантажних автомобілів виконуватиметься поромом за маршрутом Керченський морський рибний порт – порт Кавказ.

А ще голова окупаційної адміністрації запевняє, що залізнична гілка Керченського мосту працюватиме у штатному режимі.

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту пролунав 8 жовтня рано вранці – кілька секцій мосту впало у воду.

У соціальних мережах з’явилися відеозаписи моменту вибуху на мосту, а також його наслідків.

Фото: скріншот із відео