Через атаку дронів школи Києва сьогодні працюватимуть дистанційно
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Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронів 17 жовтня.
Повітряна тривога, під час якої у Києві зафіксовано чотири вибухи, почалася ще до початку навчального процесу, тому школи, дитсадки тощо сьогодні працюватимуть дистанційно, пояснили в КМДА.
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Після ракетних ударів РФ по Києву 10 жовтня у столиці всі заклади освіти протягом тижня працювали онлайн, але сьогодні мали відновити навчання в очному режимі.
У Київській області дистанційне навчання вирішили продовжити ще на тиждень – до 21 жовтня.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.