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Факти / Україна / Суспільство

Через атаку дронів школи Києва сьогодні працюватимуть дистанційно

Валентина Летяк, редакторка стрічки
школа, учні, дистанційне навчання, дитина, ноутбук
Фото: Depositphotos

Усі столичні навчальні заклади перейшли у дистанційний режим через атаку дронів 17 жовтня.

Повітряна тривога, під час якої у Києві зафіксовано чотири вибухи, почалася ще до початку навчального процесу, тому школи, дитсадки тощо сьогодні працюватимуть дистанційно, пояснили в КМДА.

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Після ракетних ударів РФ по Києву 10 жовтня у столиці всі заклади освіти протягом тижня працювали онлайн, але сьогодні мали відновити навчання в очному режимі.

У Київській області дистанційне навчання вирішили продовжити ще на тиждень – до 21 жовтня.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 236-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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