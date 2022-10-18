Жовтень, 18 в 11:30

Унаслідок ранкових ударів російського ворога по об’єктах енергетичної інфраструктури у великій частині України можуть бути віялові відключення електроенергії.

Про це під час національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

За його словами, є серйозні пошкодження енергетичного об’єкта у Дніпрі та влучання у таку ж інфраструктуру у Києві та Житомирі.

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– Влада говорить, що сьогодні цілком реально будуть перебої з електроенергією. Тому звернення до всіх – набрати води, розуміти, що можуть бути сьогодні віялові відключення у великій частині України, – сказав Денисенко.

Нагадаємо, що сьогодні у Києві зафіксували три прильоти ракет в об’єкт енергозабезпечення на Лівому березі столиці.

Житомир так само зранку зазнав обстрілів з боку РФ – зафіксовано два прильоти в об’єкт енергозабезпечення.