Жовтень, 24 в 18:34

Згідно з оцінками Міністерства економіки України, до кінця 2022 року рівень безробіття в нашій країні становитиме 30%.

Про це поінформувала перший віцепрем’єр – міністр економіки Юлія Свириденко в рамках V українсько-німецького економічного форуму в Берліні.

– До кінця року ми очікуємо достатньо високий рівень безробіття – до 30%, – наголосила Свириденко.

За її словами, викликом для Кабінету міністрів в умовах війни є працевлаштування громадян та повернення тих, хто виїхав за кордон.

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У зв’язку з цим Кабмін намагається підтримати малий бізнес.

Ще одним викликом для уряду є стабілізація макроекономічної ситуації в Україні. Так, інфляція в Україні (рівень зростання споживчих цін) наразі становить 24,6%. На кінець 2022 року вона може сягнути 30%. Падіння економіки України також прогнозується на рівні 30%.

Як зазначила Свириденко, для керівництва України збереження функціонування економіки – не менш важливе завдання, ніж перемога у війні.

Як відомо, в середині вересня в Україні запрацював Єдиний портал вакансій. Він об’єднує дані Державної служби зайнятості та ресурсів пошуку роботи. Оскільки вся інформація зосереджена в одному місці, пошук вакансій став простішим.

Згідно з нещодавнім соцопитуванням, українці поступово повертаються на старі робочі місця: 38% працюють у звичному режимі. Водночас третина (34%) досі не працює.