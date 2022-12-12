Блекаут и связь: как вызвать скорую, где услышать новости, как известить родных

Декабрь, 12 в 14:28

После обстрела Россией 23 ноября украинцы почувствовали, что отсутствие связи, отсутствие информации о последних событиях способны подкосить больше всего. Факты ICTV пообщались с представителем Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Владимиром Кондрашовым о заветных трех днях для радио и телевидения, о том, как будут работать экстренные службы и где можно будет найти связь, чтобы позвонить.

Заветные три дня

Согласно решению СНБО от 26 ноября, которое в тот же день было введено в действие указом президента Украины, все ключевые узлы электронных коммуникаций в стране должны быть зарезервированы как минимум на три дня. Это необходимый базис в соответствии с теми сценариями, которые сейчас теоретически возможны. И сейчас ежедневно проходят совещания с регуляторами, операторами, представителями Госспецсвязи по поводу того, как максимально оперативно снабдить генераторами и топливом все ключевые объекты связи.

– То есть три дня – это не показатель, что после трех дней мы перестанем обеспечивать связь, перестанем поддерживать эти сети, это необходимый минимум. Кроме того, согласно этому же решению СНБО, Кабинет министров должен обеспечить самое приоритетное питание объектов телекоммунакционной инфраструктуры. То есть три дня будут гарантированы. За эти три дня в зависимости от ситуации в стране будет решено, как в дальнейшем будут снабжаться узлы тем или иным топливом, будет решен вопрос с подвозом топлива, — говорит Кондрашов.

Информацию можно будет получить из радио и телевидения. Трансляция вещания будет обеспечена на более длительный период, говорят в Госспецсвязи. Сейчас зарезервировано и продолжается резервирование пяти коммерческих радиостанций и Украинского радио, которые будут работать как на FM-волнах, так и на AM-волнах (на старых приемниках).

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— Ваше радио в авто, ваш любой портативный передатчик, ваш телефон, поддерживающий функцию FM-радиостанций, может ловить это радио. Они тоже резервируются минимум на три дня. Как сами радиостанции, так и инфраструктура концерна радио, связи и телевидения, транслирующих радио, телевидение и Єдиний марафон. Мощности концерна зарезервированы на гораздо больший период времени, мы не будем говорить, на какой именно, однако доступ к трансляции уже продуман и происходит, — говорит Кондрашов.

Он напомнил, что в первые недели после деоккупации Херсона уведомления о воздушных тревогах передавались именно по украинскому радио.

– В том же Херсоне мы запустили мобильный передатчик украинского радио – это такой специальный фургон, который ездил по городу, мог включаться из любой точки и передавать трансляцию. То есть у нас есть дополнительные способы обеспечивать и радио, и телевидение, – говорит Кондрашов.

Мобильная связь

Мобильная связь, как показала атака 23 ноября, тоже может исчезнуть. Запас прочности базовых мобильных станций был рассчитан на 3 ч. Но все украинцы, когда исчезает Wi-Fi, перекидываются на мобильный интернет, и аккумуляторы садятся очень быстро.

— Однако, когда исчезает доступ к фиксированному интернету, к Wi-Fi-сети, все переходят на мобильные сети, поэтому базовые станции получают пиковые нагрузки, и аккумуляторы выдерживают 20-30 минут, то есть меньше, и соответственно, сеть падает. Поэтому мы постоянно коммуницируем в этом вопросе, чтобы максимально экономно пользоваться мобильной связью в таких ситуациях, не загружать видео, не говорить без надобности и т.п., чтобы дать возможность кому-то дозвониться, — говорит он.

Конечно, сейчас мобильные операторы прилагают все усилия, чтобы тоже иметь возможность предоставлять связь в таких чрезвычайных ситуациях не менее трех дней.

Как вызвать экстренные службы

Экстренные службы будут снабжены связью дольше. Они смогут принимать вызовы.

– Если говорим об экстренных службах, они зарезервированы на гораздо больший срок, потому что это приоритет государства. Можем говорить о пяти днях и больше. То есть, все эти экстренные службы будут работать, — говорит Кондрашов.

Но вот у людей связи может не быть. И соответственно, надо продумать такие варианты, как вызвать скорую помощь, спасателей или полицию. И первый вариант – это фиксированная связь, то есть так называемые стационарные телефоны. Есть большая вероятность того, что после длительного отключения света они будут работать. Вызвать службу можно, зная, где ближайшие такие телефоны.

— Как правило, АТС операторов фиксированной связи находятся на энергонезависимых площадках, они имеют дополнительные источники питания, они требуют как можно меньше энергозатрат, и если ваш телефон включен не в розетку на 220, а в так называемую телефонную розетку, есть высокая вероятность того, что он все-таки будет работать. Поэтому мы просто рекомендуем узнать, где находится ближайший стационарный телефон, их в стране достаточно много, больше 1,2 млн на сегодня, и сегодня мы заметили даже большой спрос на новые подключения, то есть прямо противоположная история, чем была до начала полномасштабного вторжения, сейчас есть даже определенная очередь на подключение таких телефонов, — говорит представитель Госспецсвязи.

Если сеть немного пробивается, однако позвонить по телефону невозможно, можно написать смс вашим близким и сообщить о сложившейся ситуации, чтобы они вызвали экстренную службу. В смс опишите, что именно произошло и свой адрес или ориентир.

– В многоквартирных домах мы рекомендуем устанавливать мессенджеры, работающие без мобильной сети, то есть на основе технологии блютуз. Это Bridgefy, Firechat и другие. Суть их сводится к тому, что они используют технологию блютуз для передачи сообщений на небольшие расстояния около 50-100 м в зависимости от застройки, однако это позволит вам держать связь с соседями и сообщить, если у вас в квартире что-то произошло, чтобы они могли вызвать помощь, – советует Кондрашов.

Также представитель напоминает, что все военнослужащие на блокпостах, правоохранители, которые патрулируют город, имеют свои средства связи, рации, которыми они тоже могут вызвать помощь. Также связь может быть в пунктах обслуживания Укртелекома, у них есть Wi-Fi.

Пункти незламності – пункты связи

Также это Пункти незламності. Они в первую очередь будут снабжаться мобильной связью. Сейчас каждая военно-гражданская администрация, отвечающая за эти пункты и Госспецсвязи как орган, отвечающий за обеспечение связью в стране в период войны, работают с операторами, чтобы обеспечить такие пункты доступа к фиксированному интернету, который может работать и в период выключения.

– Это способ доступа к интернету через оптоволоконные линии, на пути которого нет оборудования, которое нужно дополнительно питать. Это технология PON – пассивные оптические сети. Они требуют в своем пути от провайдера до конечного потребителя гораздо меньше оборудования, которое использует энергопитание. Это позволяет поддерживать такие сети, предоставлять доступ к интернету, даже если нет света достаточно продолжительное время. Процесс резервирования продолжается, операторы предлагают такую услугу не только в Пунктах незламності, но и обычным пользователям, и мы видим чрезвычайный спрос, — говорит Кондрашов.

Так же в Пунктах незламності будут устанавливать базовые станции мобильной связи. Сюда можно будет придти, чтобы связаться с родными.

– В Херсоне после деоккупации буквально в первый день были включены две базовые станции мобильной связи. Это была станция Киевстар, она была в центре города, куда сходилось много людей, и станция Vodafone. Станция Vodafone давала покрытие в радиусе примерно 10 км. То есть мы планируем, что Пункти незламності будут также обеспечены, в них будет связь, сейчас мы прорабатываем эти вопросы с мобильными операторами, — говорит спикер.

Помогут обеспечивать связь и Starlink. Их используют как мобильные операторы, так и пользователи других категорий. Имея финансовую возможность, приобретите спутниковый телефон – он тоже будет на связи.

Говорить коротко, а лучше — писать

На случай таких чрезвычайных ситуаций людям нужно договориться между собой, что будут выходить на связь при крайней необходимости, в определенное время или при первой же возможности, а она может появиться не сразу.

— Меньше нервничать и выходить на связь только тогда, когда это действительно нужно, не говорить просто так. Сегодня мы говорим о мобильной связи, которая имеет определенную исчерпываемость, она имеет и восстанавливаемость, но она исчерпывающаяся. И нужно понимать, что перегрузки сетей не приводят ни к чему хорошему. Ваши разговоры ни о чем могут стоить кому-то жизни. К сожалению, сегодня это такая грустная правда, – говорит Кондрашов.

Не забудьте о национальном роуминге. Если ваш мобильный оператор не работает, переключитесь на другой.

– Мы видим ситуации, когда одна базовая станция конкретного мобильного оператора не работает, однако зарезервирована базовая станция другого оператора. Можно пользоваться государственным роумингом. Это не даст вам возможности, скорее всего, пользоваться мобильным интернетом, просто это позволит звонить, отправлять смс, — напоминает спикер.

Также требуется в таких обычных ситуациях экономно использовать ресурс, даже если работает мобильный интернет.

– Потому что речь идет о выносливости этих базовых станций. Отказаться от видеоформатов, использовать больше текстовых форматов, выключить автозагрузку файлов в мессенджерах, не использовать игры, требующие много трафика, — говорит Кондрашов.

В Госспецсвязи надеются, что сценарии полных длительных отключений не будут возможны, однако готовятся к разным сценариям. И напоминают, что мобильные операторы работают максимально быстро для восстановления, ведь на деоккупированных территориях мобильная связь появляется через два дня после освобождения.

– Это невероятная работа мобильных операторов. В зависимости от того, насколько там уничтожено оборудование, проходит от двух до 10 дней, и появляется полноценная связь независимо от того, есть ли электричество в том населенном пункте или нет. Сейчас огромная работа проводится по обеспечению генераторами. Как сами мобильные операторы, так и наши международные партнеры помогают. Этот процесс продолжается. Мы готовимся и готовы давать связь. Да, это уже речь не идет о полноценном покрытии, как было раньше. Если раньше мы думали, как покрыть дороги и какие-то международные трассы, сейчас мы говорим о том, как обеспечить города и села и дать прежде связь там. Полноценное покрытие мы восстановим уже после победы, — говорит представитель Госспецсвязи.

Также в Госспецсвязи просят по возможности пополнять счет мобильной связи и оплачивать его.