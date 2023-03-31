Комиссию Минкульта снова не пустили в Киево-Печерскую лавру

Март, 31 в 10:53

Комиссию от Министерства культуры, которая должна начать процесс передачи святыни в государственную собственность, снова не пустили в Киево-Печерскую лавру.

Как сообщает с места происшествия корреспондент агентства Интерфакс-Украина, по состоянию на 9:40 представители комиссии пришли, как и 30 марта, к 111 корпусу Лавры, но священнослужители и прихожане препятствовали попаданию их внутрь здания.

После этого комиссия приняла решение завершить свою работу в пятницу.



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Напомним, вчера представителей Минкульта так же не пустили в лавру, они должны были начать процесс передачи имущества святыни государству.

Представители УПЦ МП должны были покинуть территорию заповедника еще 29 марта, впрочем, митрополит Павел заявил, что его приход не покинет стены святыни, пока не закончатся все судебные разбирательства.