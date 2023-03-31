Комісію Мінкульту знову не пустили до Києво-Печерської лаври

Березень, 31 в 10:53

Комісію від Міністерства культури, яка має розпочати процес передачі святині у державну власність, знову не пустили до Києво-Печерської лаври.

Як повідомляє з місця події кореспондент агентства Інтерфакс-Україна, станом на 9:40 представники комісії прийшли як і 30 березня до 111 корпусу Лаври, але священнослужителі та парафіяни перешкоджали попаданню їх усередину будівлі.

Після цього комісія ухвалила рішення у п’ятницю завершити свою роботу.



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Нагадаємо, вчора комісію Мінкульту теж не пустили на територію Києво-Печерської лаври.Нагадаємо, представники Мінкульту що прибули до Києво-Печерської лаври мали розпочати процес передачі майна святині державі.

Раніше представники УПЦ МП мали покинути територію заповідника ще 29 березня, втім митрополит Павло заявив, що його парафія не покине стіни святині, допоки не закінчаться всі судові розгляди.